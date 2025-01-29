Microsoft та OpenAI розслідують можливий витік даних у китайський DeepSeek

Група осіб могла викрасти значний обсяг даних через програмний інтерфейс застосунків компанії OpenAI.

Фото: ft.com

Microsoft та OpenAI розпочали розслідування щодо можливого несанкціонованого отримання інформації щодо технологій від розробника ChatGPT групою, пов'язаною з китайським стартапом у галузі ШІ DeepSeek, пише Bloomberg.

Джерела агентства, восени минулого року фахівці з питань безпеки Microsoft спостерігали за групою осіб, яких вони підозрювали в можливому зв’язку з DeepSeek.

За словами співрозмовників, ця група викрала значний обсяг даних через програмний інтерфейс застосунків (API) компанії OpenAI.

У свою чергу Microsoft, який є технологічним партнером OpenAI та її найбільшим інвестором, уже повідомила компанію про діяльність цієї групи.

Також у Bloomberg додають, що такі дії можуть порушувати умови використання OpenAI або свідчити про спроби обійти обмеження на обсяг даних, доступний після придбання ліцензії.

За даними Reuters, компанія OpenAI має намір тісно співпрацювати з урядом США, щоб якнайкраще захистити найбільш ефективні моделі від спроб противників і конкурентів заволодіти технологіями.

«Як провідний розробник ШІ, ми вживаємо контрзаходи для захисту нашої інтелектуальної власності, включаючи ретельний процес включення передових можливостей у моделі, що випускаються, і вважаємо, що в міру просування вперед критично важливо тісно співпрацювати з урядом США, щоб найкращим чином захистити найбільш ефективні моделі від спроб супротивників і конкурентів заволодіти американськими технологіями», - заявили в OpenAI.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», китайський DeepSeek став найпопулярнішим застосунком зі штучним інтелектом у США, випередивши ChatGPT. Після його виходу обвалилися акції Nvidia та інших компаній.

Додамо, Дональд Трамп назвав китайський DeepSeek тривожним дзвінком для технологій США.

Також ми писали, що керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що DeepSeek — один з інструментів для збору розвідданих.

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