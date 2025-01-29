Критичні підприємства мають до 1 березня перебронювати своїх працівників через Дію, — депутат Федієнко

До 28 лютого 2025 року всі критично важливі підприємства повинні підтвердити свій статус.

Фото: Олександр Федієнко/Фейсбук

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін постановою від 22 листопада 2024 р. №1332 установив присічний строк для дії наданих раніше відстрочок від мобілізації. Уряд встановив, що відстрочки від призову на військову службу, які були надані військовозобов’язаним рішеннями Міністерства економіки до 1 грудня 2024 року, є чинними не довше ніж до 28 лютого 2025 року.

Перебронювати своїх працівників роботодавці можуть через Дію. Про це нагадав депутат і член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Олександр Федієнко в ефірі Ранок.LIVE.

Він підкреслив, що з 22 січня відкрилась можливість подачі заявок на «бронювання за добу» через платформу Дія. Відтак, фірми можуть це зробити самостійно.

Також депутат додав, що спочатку до 28 лютого 2025 року всі критично важливі підприємства повинні підтвердити свій статус.

Якщо ж компанія не підтвердила статус критичного підприємства, її працівники не будуть заброньовані від мобілізації.

Раніше заступник міністра оборони Сергій Мельник заявляв, що законодавство не передбачає відтермінування заходів мобілізації на період оформлення бронювання.

Також «Судово-юридична газета» писала, що Кабмін дозволив бронювати всіх священнослужителів, а релігійні організації відніс до критично важливих. При цьому для релігійних організацій прибрали зарплатний ценз.

Крім цього, повідомляоося, що ще однією постановою 1361 Кабмін встановив нові критерії, за якими благодійні організації та підприємства, які забезпечують ЗСУ, зможуть отримати бронювання.

Нагадаємо, оновлено критерії для отримання підприємствами оборонно-промислового комплексу статусу "економічно важливих" задля бронювання своїх працівників.

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