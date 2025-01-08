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Законодавством не передбачено відтермінування заходів мобілізації під час оформлення бронювання — Міноборони

11:30, 8 січня 2025
Дія відстрочок спливає 28 лютого, тому частину нині заброньованих буде мобілізовано до ЗСУ — член Комітету з нацбезпеки.
Законодавством не передбачено відтермінування заходів мобілізації під час оформлення бронювання — Міноборони
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Законодавство не передбачає відтермінування заходів мобілізації на період оформлення бронювання. Це випливає з відповіді заступника міністра оборони Сергія Мельника на запит члена Комітету ВР з питань нацбезпеки Олександра Федієнка.

«Бронювання, чи можуть ТЦК почекати?

28 лютого закінчується у всіх військовозобовʼязаних по країні бронювання. Діючим законодавством не передбачено механізму почекати, «зараз ми тут перебронюємо працівника, нам не вистачило часу».

Тобто, на мій погляд, у разі, якщо підприємство втрачає статус критичності (закінчився державний контракт, нового не має), або не відповідає критеріям (76 постанова), то заброньовані працівники цього підприємства, так само втрачають бронювання, або керівник підприємства невчасно отримав відповідні критерії.

Враховуючи, що такі військовозобовʼязані всі на обліку, ТЦК має повне право мобілізувати таких військовозобовʼязаних. Все в рамках закону.

Завертаю увагу, має право.

Так, навіть зараз я зустрічав керівників ТЦК, які розуміють ці питання, і наприклад, для робітників оборонних підприємств, підприємств звʼязку, енергетики, йдуть назустріч, даючи час на перебронювання» - зазначив Федієнко.

На його думку, мобілізаційне завдання має встановлюватись з врахуванням потужності підприємств, тобто, бути таким, яке підприємство може виконати.

«Під час останніх перевірок ОДА відповідності таких підприємств у частині спроможності деякі з них втратили МЗ. Але працівники на той час залишились заброньованими. 

Нагадаю, бронювання це вид відстрочки, стаття 23 Закону.

Бронювання працівника встановлюється міністерством економіки. І навіть якщо підприємство на той час втратило мобілізаційне завдання, бронювання діючого працівника залишалося чинним.

На жаль, далі все складніше і складніше знайти баланс між формуванням заброньованих працівників для критично важливих підприємств та мобілізацією та поповненням особового складу ЗСУ.

Тому після 28 лютого якийсь відсоток військовозобов’язаних, які були заброньовані, будуть мобілізований до Збройних Сил України, інших військових формувань. Можливо, варто вже зараз подбати про те щоб долучитись до відповідного військового підрозділу через механізм рекрутингу, діюче законодавство це дозволяє» - додав він.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін постановою від 22 листопада 2024 р. №1332 установив присічний строк для дії наданих раніше відстрочок.

Так, уряд встановив, що відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, які були надані військовозобов’язаним рішеннями Міністерства економіки до 1 грудня 2024 року, є чинними не довше ніж до 28 лютого 2025 р.

Відстрочки, які були надані військовозобов’язаним засобами Порталу Дія до 1 грудня, є чинними не довше ніж до 28 лютого 2025 р.

Згодом, 29 листопада Уряд постановою №1362 вирішив додати ще одну норму до цієї постанови, відповідно до якої лише до 28 лютого 2025 року будуть діяти рішення щодо визнання підприємств, установ, організацій критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення, а також критично важливими для забезпечення потреб армії, які є чинними станом на 1 грудня 2024 р. Як зазначено, вони зберігають свою чинність протягом строку, на який вони прийняті, але не довше ніж до 28 лютого 2025 року.

Як раніше пояснювали у Мінцифри, якщо підприємство з 1 грудня хоче забронювати нового чи вже працюючого фахівця — керівник під час подання списку на бронювання на порталі Дія має декларативно підтвердити, що нарахована зарплата працівника до сплати всіх податків буде не менше 20 тис. грн. Втім, тепер цей зарплатний ценз не стосується державних і комунальних підприємств, а також резидентів Дія.City. 

Також постановою 1362 Кабмін встановив, що підприємства, установи, організації, яким скасовано статус критично важливих у зв’язку з невиконанням вимог стосовно нарахування зарплати не менше 20 тисяч грн, не можуть бути визначені критично важливими раніше ніж через 6 місяців після скасування зазначеного статусу.

Слід зауважити, що зі змін також випливає, що для резидентів Дія Сіті прибрали зарплатний ценз у 20 тисяч грн для бронювання.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Кабмін дозволив бронювати всіх священнослужителів, а релігійні організації відніс до критично важливих. При цьому для релігійних організацій прибрали зарплатний ценз.

Також ми писали, що ще однією постановою 1361 Кабмін встановив нові критерії, за якими благодійні організації та підприємства, які забезпечують ЗСУ, зможуть отримати бронювання.

Автор: Наталя Мамченко

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ЗСУ ТЦК Міноборони мобілізація відстрочка бронювання

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