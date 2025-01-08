Законодательством не предусмотрена отсрочка мероприятий мобилизации при оформлении бронирования — Минобороны

Действие отсрочек истекает 28 февраля, поэтому часть ныне забронированных будет мобилизована в ВСУ — член Комитета по нацбезопасности.

Законодательство не предусматривает отсрочку мер мобилизации на период оформления бронирования. Это следует из ответа заместителя министра обороны Сергея Мельника по запросу члена Комитета ВР по вопросам нацбезопасности Александра Федиенко.

«Бронирование, могут ли ТЦК подождать?

28 февраля заканчивается у всех военнообязанных по стране бронирование. Действующим законодательством не предусмотрен механизм подождать, «сейчас мы здесь перебронируем работника, нам не хватило времени».

То есть, по моему мнению, в случае, если предприятие теряет статус критичности (закончился государственный контракт, нового не имеет), или не отвечает критериям (76 постановление), то забронированные работники этого предприятия, так же теряют бронирование, или руководитель предприятия несвоевременно получил соответствующие критерии.

Учитывая, что все военнообязанные на учете, ТЦК имеет полное право мобилизовать таких военнообязанных. Все в рамках закона.

Обращаю внимание, имеет право.

Да, даже сейчас я встречал руководителей ТЦК, которые понимают эти вопросы, и, например, для рабочих оборонных предприятий, предприятий связи, энергетики, идут навстречу, давая время на перебронирование» - отметил Федиенко.

По его мнению, мобилизационная задача должна устанавливаться с учетом мощности предприятий, то есть быть таким, какое предприятие может выполнить.

«При последних проверках ОГА соответствия таких предприятий в части способности некоторые из них потеряли МЗ. Но работники с того времени остались забронированными.

Напомню, бронирование – это вид отсрочки, статья 23 Закона.

Бронирование работника устанавливается министерством экономики. И даже если предприятие того времени потеряло мобилизационную задачу, бронирование действующего работника оставалось в силе.

К сожалению, все сложнее и сложнее найти баланс между формированием забронированных работников для критически важных предприятий и мобилизацией и пополнением личного состава ВСУ.

Поэтому после 28 февраля какой-то процент забронированных военнообязанных будут мобилизованы в Вооруженные Силы Украины, другие военные формирования. Возможно, стоит уже сейчас позаботиться о том, чтобы присоединиться к соответствующему военному подразделению через механизм рекрутинга, действующее законодательство это позволяет», - добавил он.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин постановлением от 22 ноября 2024 г. №1332 установил пресекательный срок для действия предоставленных ранее отсрочек.

Так, правительство установило, что отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставленные военнообязанным решениями Министерства экономики до 1 декабря 2024 года, действуют не дольше чем до 28 февраля 2025 г.

Отсрочки, предоставленные военнообязанным средствами Портала Дия до 1 декабря, действуют не дольше чем до 28 февраля 2025 г.

Впоследствии, 29 ноября Правительство постановлением №1362 решило добавить еще одну норму к этому постановлению, согласно которому только до 28 февраля 2025 года будут действовать решения о признании предприятий, учреждений, организаций критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения, а также критически важными для обеспечения потребностей армии, действующих по состоянию на 1 декабря 2024 г. Как указано, они сохраняют свою силу в течение срока, на который они приняты, но не дольше 28 февраля 2025 года.

Как ранее объясняли в Минцифры, если предприятие с 1 декабря хочет забронировать нового или уже работающего специалиста — руководитель при подаче списка на бронирование на портале Дия должно декларативно подтвердить, что начисленная зарплата работника до уплаты всех налогов будет не менее 20 тыс. грн. Впрочем, теперь этот зарплатный ценз не относится к государственным и коммунальным предприятиям, а также к резидентам Дія.City.

Также постановлением 1362 Кабмин установил, что предприятия, учреждения, организации, которым отменен статус критически важных в связи с невыполнением требований по начислению зарплаты не менее 20 тысяч грн, не могут быть определены критически важными раньше чем через 6 месяцев после отмены указанного статуса.

Следует отметить, что из изменений также следует, что для резидентов Дія.City убрали зарплатный ценз в 20 тысяч грн для бронирования.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Кабмин разрешил бронировать всех священнослужителей, а религиозные организации отнес к критически важным. При этом для религиозных организаций убрали зарплатный ценз.

Также мы писали, что еще одним постановлением 1361 Кабмин установил новые критерии, по которым благотворительные организации и предприятия, обеспечивающие ВСУ, смогут получить бронирование.

Автор: Наталя Мамченко

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