Предприятие год не выполняло решение суда о возобновлении на работе работницы и поплатилось за это

Суд восстановил женщину в должности экономиста коммунального предприятия, однако приказ о назначении ее на должность предприятие выдало только через год.

Фото: kadrovik.isu.net.ua

Хмельницкий апелляционный суд постановил, что предприятие должно выплатить работнице утраченный заработок при задержке исполнения решения суда по возобновлению на работе.

В ХАС напомнили, что в местный суд обратилась сотрудница хмельницкого коммунального предприятия, с которого просила взыскать в ее пользу 145 633 гривны среднего заработка за время вынужденного прогула при задержке исполнения решения суда о возобновлении на работе.

Она пояснила, что решением от 13 марта 2023 года суд восстановил ее в должности экономиста коммунального предприятия. Однако предприятие издало приказ о назначении его на должность только 8 марта 2024 года.

Так как оно задержало исполнение решения суда по возобновлению ее на работе за период с 14 марта 2023 года по 7 марта 2024 года, то должен выплатить ей средний заработок за время этой задержки в размере 145 633 гривны, считает истец.

Хмельницкий горрайонный суд Хмельницкой области удовлетворил ее исковые требования.

Коммунальное предприятие подало апелляционную жалобу с просьбой отменить это решение и отказать в иске. Апеллянт заверил, что задержка исполнения решения суда о возобновлении истицы на работе произошла не по его вине, поскольку он не являлся стороной по делу и в исполнительном производстве, а в судебном решении были допущены ошибки.

По мнению коллегии судей апелляционного суда эти аргументы противоречат фактическим обстоятельствам дела и закона.

ХАС отметил статью 235 Кодекса законов о труде Украины, которая предусматривает немедленное исполнение решения суда о возобновлении работника на работе, а также на постановление ВС по делу №709/1465/19, в котором говорится, что немедленное исполнение судебного решения заключается в том, что оно приобретает свойства обязательности и подлежит исполнению не с момента вступления им в законную силу, а немедленно, с момента его объявления в судебном заседании.

При этом решение о возобновлении на работе незаконно уволенного работника считается исполненным, когда собственник или уполномоченный им орган издал приказ о допуске к работе и такой работник фактически допущен к работе.

Поскольку решение местного суда о возобновлении истицы на работе от 13 марта 2023 года предприятие выполнило только 8 марта 2024, то была задержка выполнения решения суда, констатировал апелляционный суд.

«Установив, что задержка исполнения решения суда произошла без уважительных причин, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о взыскании с Предприятия в пользу истицы среднего заработка за время этой задержки в размере 145 633 грн 26 коп», – говорится в постановлении апелляционного суда.

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