В каких случаях налоговая имеет право обновлять план-график своих проверок

В план-график проведение документальных проверок отбирают плательщиков с рисками неуплаты налогов и сборов, или невыполнения другого законодательства, контроль за которым возложен на налоговую.

Налоговая служба в Запорожской области рассказывает, в каких случаях налоговая вправе обновлять план-график своих проверок.

Зазначається, що відповідно до п. 77.1 ПКУ документальна планова перевірка має бути передбачена у плані-графіку проведення планових документальних перевірок.

План-графік документальних планових перевірок на поточний рік оприлюднюється на офіційному вебсайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, до 25 грудня року, що передує року, в якому проводитимуться такі документальні планові перевірки.

Згідно з пунктом 1 Положення про Державну податкову службу України, затвердженого постановою КМУ від 06.03.2019 №227, центральним органом виконавчої влади, який реалізує, зокрема, державну податкову політику, є Державна податкова служба України.

Таким чином, план-графік проведення документальних планових перевірок платників податків на поточний рік оприлюднюється на офіційному вебпорталі ДПС (Головна/Діяльність/Плани та звіти роботи) до 25 грудня року, що передує року, в якому проводитимуться такі документальні планові перевірки.

До плану-графіка проведення документальних планових перевірок відбираються платники податків, які мають ризик щодо несплати податків та зборів, невиконання іншого законодавства, контроль за яким покладено на контролюючі органи (абзац перший п. 77.2 ПКУ).

Абзацами третім – шостим п. 77.2 ПКУ визначено, що порядок формування, затвердження плану-графіка та внесення змін до нього, а також перелік ризиків та їх поділ за ступенями встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Внесення змін до плану-графіка проведення документальних планових перевірок на поточний рік допускається не частіше одного разу в першому та одного разу в другому кварталі такого року, крім випадків, коли зміни пов’язані зі змінами найменування платника податків, що вже був включений до плану-графіка, та/або виправлення технічних помилок.

Документальна перевірка платника податків, який був включений до плану-графіка проведення документальних планових перевірок на поточний рік внаслідок внесення змін у такому році (інших ніж зміни найменування платника податків, що вже був включений до плану-графіка, та/або виправлення технічних помилок), може бути розпочата не раніше 01 липня поточного року в разі внесення змін до плану-графіка проведення документальних перевірок на поточний рік у першому кварталі такого року і не раніше 01 жовтня поточного року в разі внесення змін до плану-графіка проведення документальних перевірок на поточний рік у другому кварталі такого року.

Оновлений план-графік оприлюднюється на офіційному вебсайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, до 30 числа останнього місяця кварталу (у разі змін найменування платника податків, що вже був включений до плану-графіка, та/або виправлення технічних помилок – до 30 числа місяця, що передує місяцю, в якому проводитимуться такі документальні планові перевірки).

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