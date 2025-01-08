Кабмин внес изменения в Порядок исчисления среднемесячного совокупного дохода семьи

Изменения в Порядок исчисления среднемесячного совокупного дохода семьи касаются всех видов государственной социальной помощи.

Пенсионный фонд Украины сообщил, что в Порядок исчисления среднемесячного совокупного дохода семьи внесены изменения.

Отмечается, что правительство 20 декабря 2024 приняло постановление № 1467, которым изменен пункт 4 Порядка исчисления среднемесячного совокупного дохода семьи (домохозяйства) для всех видов государственной социальной помощи, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 22 июля 2020 № 632 «Некоторые вопросы выплаты государственной социальной помощи».

«После вступления в силу постановления Кабинета Министров Украины 24 декабря 2024 года при исчислении дохода домохозяйства, с учетом которого, в частности, определяется право на жилищную субсидию и льготу и исчисляется их размер, будет учитываться заработная плата за минусом не только налога на доходы физических лиц, но и военного сбора», - заявили в ПФ.

Также сообщалось, что льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг можно будет получить, если средний доход не больше 4240 грн.

Напомним, с 1 января ввели военный сбор для плательщиков единого налога – ФЛП и юридических лиц.

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