Льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг можно будет получить, если средний доход не больше 4240 грн – Кабмин внес изменения

Для получения льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг КМУ ввел новое условие – они предоставляются при условии, что размер среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одного человека за предыдущие 6 месяцев не превышает 4240 грн.

С 1 января вступили в силу изменения в Порядок предоставления льгот отдельным категориям граждан с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи. Соответствующее постановление от 31 декабря №1553 опубликовано Кабмином.

А именно, для получения льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг КМУ ввел новое условие – они предоставляются при условии, что размер среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одного человека за предыдущие 6 месяцев не превышает величины дохода, дающего право на налоговую социальную льготу. То есть не превышает 4240 грн.

Указанное требование будут применять:

с 1 января 2025 г. – для лиц, обратившихся за предоставлением льгот в 2025 году;

после окончания отопительного сезона 2024/2025 – для лиц, получавших льготы в период до 31.12.2024 включительно.

Йдеться на наступні пільги, для отримання яких потрібно мати дохід не більше 4240 грн:

передбачені абзацом 5 ч. 5 статті 6 Закону «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917—1991 років» (реабілітованим особам, які стали особами з інвалідністю внаслідок репресій або є пенсіонерами),

пунктом 11 частини першої та частинами другою і третьою статті 20, пунктом 1 частини першої та частинами другою і третьою статті 21, частиною третьою статті 22 в частині пільг, передбачених пунктом 11 частини першої статті 20, і пунктом 14 частини першої статті 22 Закону «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”» (особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1; особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 2; дружинам (чоловікам) померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою або опікунам (на час опікунства) дітей померлих; дружинам (чоловікам), якщо та (той) не одружилися вдруге, померлих громадян, смерть яких пов’язана з участю у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт),

абзацами першим і другим пункту 5 статті 12 Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (звільненим з військової служби особам, які стали особами з інвалідністю під час проходження військової служби; батькам і членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби),

пунктом 6 частини першої статті 6, статтею 7 в частині пільг, передбачених пунктом 6 частини першої статті 6 Закону «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист» (ветеранам військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, Бюро економічної безпеки, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації; вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, Бюро економічної безпеки, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації),

пунктами 4—6 частини першої статей 6-1 і 6-2 Закону «Про жертви нацистських переслідувань» (колишнім неповнолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, створених фашистською Німеччиною та її союзниками в період Другої світової війни, а також дітям, які народилися у зазначених місцях примусового тримання їх батьків; колишнім малолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнаним особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин),

абзацом третім ч. 10 статті 6 Закону «Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою» (депортованим особам, які досягли пенсійного віку або є особами з інвалідністю).

Автор: Наталя Мамченко

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