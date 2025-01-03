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В Харькове мужчина избил соседку пакетом и ведром с мусором – что решил суд

16:30, 3 января 2025
Нетрезвый мужчина напал на соседку в коридоре общежития.
В Харькове мужчина избил соседку пакетом и ведром с мусором – что решил суд
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В Харькове суд наказал мужчину, который из-за личной неприязни избил женщину стеклянными бутылками. По решению Дзержинского районного суда по делу №638/24906/24, нападающий должен отработать 150 часов общественных работ.

Инцидент произошел в декабре 2024 года в одном из общежитий Харькова. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на свою соседку. Встретив женщину в коридоре, он схватил пакет с мусором, где были стеклянные бутылки, и ударил ее по лицу. Когда потерпевшая пыталась убежать, нападавший взял ведро с мусором и ударил ее по затылку. Женщина упала и потеряла сознание.

Крики привлекли внимание ее мужа, который оказал пострадавшей первую помощь, вызвал скорую и сообщил о происшествии в полицию.

Дело рассмотрели в упрощенном порядке без проведения судебного заседания. Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде общественных работ на срок 150 часов.

Потерпевшая получила медицинскую помощь, а правоохранители продолжают работу, чтобы обеспечить безопасность в общежитии.

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суд Харьков

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