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Национальное военное мемориальное кладбище должны открыть в 2025 году

14:43, 3 января 2025
Для Министерства по делам ветеранов одной из приоритетных задач на 2025 год определено строительство Национального военного мемориального кладбища.
Национальное военное мемориальное кладбище должны открыть в 2025 году
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Для Министерства по ветеранам одной из приоритетных задач на 2025 год определено строительство Национального военно-мемориального кладбища. В этом году оно должно быть открыто для погребений погибших героев. Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время первого в этом году заседании Кабмина.

По словам главы Кабмина, один из приоритетов Правительства в этом году — это ветеранская политика.

«Реабилитация. Лечение. Учеба. Работа. Жилье. Бизнес. Уважение. Это все компоненты новой ветеранской политики, которые будем активно развивать и внедрять», – отметил он.

Отдельно, добавил Шмыгаль, в 2025 году планируется запустить первые ветеранские просторы на уровне районов.

«Продолжим увеличивать количество специалистов по сопровождению ветеранов, которые помогают адаптироваться и получать необходимые услуги», - отметил Премьер-министр.

В области медицины для ветеранов планируют запустить индивидуальные планы обследования и лечения, скрининг хронических заболеваний, расширение психологической поддержки.

«Начнем также запуск кабинетов заботы о ветеранах, а амбулаторные реабилитационные отделения для ветеранов должны появиться в каждой общине, где есть лечебное учреждение», - добавил Шмыгаль.

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правительство ветераны Денис Шмыгаль

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