Национальное военное мемориальное кладбище должны открыть в 2025 году

Для Министерства по ветеранам одной из приоритетных задач на 2025 год определено строительство Национального военно-мемориального кладбища. В этом году оно должно быть открыто для погребений погибших героев. Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время первого в этом году заседании Кабмина.
По словам главы Кабмина, один из приоритетов Правительства в этом году — это ветеранская политика.
«Реабилитация. Лечение. Учеба. Работа. Жилье. Бизнес. Уважение. Это все компоненты новой ветеранской политики, которые будем активно развивать и внедрять», – отметил он.
Отдельно, добавил Шмыгаль, в 2025 году планируется запустить первые ветеранские просторы на уровне районов.
«Продолжим увеличивать количество специалистов по сопровождению ветеранов, которые помогают адаптироваться и получать необходимые услуги», - отметил Премьер-министр.
В области медицины для ветеранов планируют запустить индивидуальные планы обследования и лечения, скрининг хронических заболеваний, расширение психологической поддержки.
«Начнем также запуск кабинетов заботы о ветеранах, а амбулаторные реабилитационные отделения для ветеранов должны появиться в каждой общине, где есть лечебное учреждение», - добавил Шмыгаль.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.