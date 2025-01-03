Национальное военное мемориальное кладбище должны открыть в 2025 году

Для Министерства по делам ветеранов одной из приоритетных задач на 2025 год определено строительство Национального военного мемориального кладбища.

Для Министерства по ветеранам одной из приоритетных задач на 2025 год определено строительство Национального военно-мемориального кладбища. В этом году оно должно быть открыто для погребений погибших героев. Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время первого в этом году заседании Кабмина.

По словам главы Кабмина, один из приоритетов Правительства в этом году — это ветеранская политика.

«Реабилитация. Лечение. Учеба. Работа. Жилье. Бизнес. Уважение. Это все компоненты новой ветеранской политики, которые будем активно развивать и внедрять», – отметил он.

Отдельно, добавил Шмыгаль, в 2025 году планируется запустить первые ветеранские просторы на уровне районов.

«Продолжим увеличивать количество специалистов по сопровождению ветеранов, которые помогают адаптироваться и получать необходимые услуги», - отметил Премьер-министр.

В области медицины для ветеранов планируют запустить индивидуальные планы обследования и лечения, скрининг хронических заболеваний, расширение психологической поддержки.

«Начнем также запуск кабинетов заботы о ветеранах, а амбулаторные реабилитационные отделения для ветеранов должны появиться в каждой общине, где есть лечебное учреждение», - добавил Шмыгаль.

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