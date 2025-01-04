Как подать заявление на получение средств реабилитации онлайн и офлайн – объяснение

С 1 января 2025 года на Социальном портале электронных услуг Минсоцполитики заработал сервис для подачи заявлений на получение вспомогательных средств реабилитации (ВСР). Процесс стал более доступным благодаря возможности подачи заявления онлайн или в письменной форме.Об этом рассказали в Минсоцполитики.
Как воспользоваться сервисом онлайн:
- Перейдите на soc.gov.ua.
- Войдите через КЭП, УЭП или BankID.
- Выберите раздел «Заявление об обеспечении вспомогательным средством реабилитации».
- Заполните форму (часть данных подтянется автоматически).
- Подпишите заявление электронной подписью и проверьте статус в разделе «Мои заявления».
После обработки заявления в кабинете появится е-направление.
- Зарегистрируйтесь или войдите в кабинет, если уже учтены в ЦБИ.
- Выберите «Заявления на потребность в технических средствах реабилитации», заполните форму и прикрепите необходимые документы.
- Подпишите заявление электронной подписью.
Альтернативные способы подачи заявления:
Заявление можно подать лично в:
- Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ).
- Структурном подразделении по вопросам социальной защиты (ОСЗН).
- Территориальном отделении Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью (ФСЗОИ).
Заявление могут подать работники ФСЗОИ или социальные работники учреждений, где вы получаете медицинскую или реабилитационную помощь.
Необходимые документы:
- Заключение или другой документ, подтверждающий потребность в средствах реабилитации.
- Паспорт или свидетельство о рождении.
- Идентификационный код.
- В отдельных случаях могут понадобиться дополнительные документы.
Заявление обрабатывают в течение трех рабочих дней, после чего формируется электронное направление.
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