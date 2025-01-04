Как подать заявление на получение средств реабилитации онлайн и офлайн – объяснение

С 1 января украинцы могут подать заявления на средства реабилитации онлайн.

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С 1 января 2025 года на Социальном портале электронных услуг Минсоцполитики заработал сервис для подачи заявлений на получение вспомогательных средств реабилитации (ВСР). Процесс стал более доступным благодаря возможности подачи заявления онлайн или в письменной форме.Об этом рассказали в Минсоцполитики.

Как воспользоваться сервисом онлайн:

Социальный портал Минсоцполитики

- Перейдите на soc.gov.ua.

- Войдите через КЭП, УЭП или BankID.

- Выберите раздел «Заявление об обеспечении вспомогательным средством реабилитации».

- Заполните форму (часть данных подтянется автоматически).

- Подпишите заявление электронной подписью и проверьте статус в разделе «Мои заявления».

После обработки заявления в кабинете появится е-направление.

Электронный кабинет лица с инвалидностью (ЦБИ)

- Зарегистрируйтесь или войдите в кабинет, если уже учтены в ЦБИ.

- Выберите «Заявления на потребность в технических средствах реабилитации», заполните форму и прикрепите необходимые документы.

- Подпишите заявление электронной подписью.

Альтернативные способы подачи заявления:

Через административные учреждения

Заявление можно подать лично в:

- Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ).

- Структурном подразделении по вопросам социальной защиты (ОСЗН).

- Территориальном отделении Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью (ФСЗОИ).

Через социальных работников

Заявление могут подать работники ФСЗОИ или социальные работники учреждений, где вы получаете медицинскую или реабилитационную помощь.

Необходимые документы:

- Заключение или другой документ, подтверждающий потребность в средствах реабилитации.

- Паспорт или свидетельство о рождении.

- Идентификационный код.

- В отдельных случаях могут понадобиться дополнительные документы.

Заявление обрабатывают в течение трех рабочих дней, после чего формируется электронное направление.

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