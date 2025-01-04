Як подати заяву на отримання засобів реабілітації онлайн і офлайн – пояснення

З 1 січня українці можуть подати заяви на засоби реабілітації онлайн.

З 1 січня 2025 року на Соціальному порталі електронних послуг Мінсоцполітики запрацював сервіс для подання заяв на отримання допоміжних засобів реабілітації (ДЗР). Процес став доступнішим завдяки можливості подання заяви онлайн або в письмовій формі. Про це розповіли в Мінсоцполітики.

Як скористатися сервісом онлайн:

Соціальний портал Мінсоцполітики

Перейдіть на soc.gov.ua.

Увійдіть через КЕП, УЕП або BankID.

Оберіть розділ "Заява про забезпечення допоміжним засобом реабілітації".

Заповніть форму (частина даних підтягнеться автоматично).

Підпишіть заяву електронним підписом та перевірте статус у розділі "Мої заяви".

Після опрацювання заяви в кабінеті з'явиться е-направлення.

Електронний кабінет особи з інвалідністю (ЦБІ)

Зареєструйтеся або увійдіть у кабінет, якщо вже обліковані в ЦБІ.

Оберіть "Заяви на потребу в технічних засобах реабілітації", заповніть форму та прикріпіть необхідні документи.

Підпишіть заяву електронним підписом.

Альтернативні способи подання заяви:

Через адміністративні установи

Заяву можна подати особисто у:

Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Структурному підрозділі з питань соціального захисту (ОСЗН).

Територіальному відділенні Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю (ФСЗОІ).

Через соціальних працівників

Заяву можуть подати працівники ФСЗОІ або соціальні працівники закладів, де ви отримуєте медичну чи реабілітаційну допомогу.

Необхідні документи:

Висновок або інший документ, що підтверджує потребу в засобах реабілітації.

Паспорт або свідоцтво про народження.

Ідентифікаційний код.

В окремих випадках можуть знадобитися додаткові документи.

Заяву опрацьовують протягом трьох робочих днів, після чого формується електронне направлення.

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