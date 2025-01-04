Як подати заяву на отримання засобів реабілітації онлайн і офлайн – пояснення

07:00, 4 січня 2025
З 1 січня українці можуть подати заяви на засоби реабілітації онлайн.
З 1 січня 2025 року на Соціальному порталі електронних послуг Мінсоцполітики запрацював сервіс для подання заяв на отримання допоміжних засобів реабілітації (ДЗР). Процес став доступнішим завдяки можливості подання заяви онлайн або в письмовій формі. Про це розповіли в Мінсоцполітики.
Як скористатися сервісом онлайн:
- Соціальний портал Мінсоцполітики
- Перейдіть на soc.gov.ua.
- Увійдіть через КЕП, УЕП або BankID.
- Оберіть розділ "Заява про забезпечення допоміжним засобом реабілітації".
- Заповніть форму (частина даних підтягнеться автоматично).
- Підпишіть заяву електронним підписом та перевірте статус у розділі "Мої заяви".
Після опрацювання заяви в кабінеті з'явиться е-направлення.
- Електронний кабінет особи з інвалідністю (ЦБІ)
- Зареєструйтеся або увійдіть у кабінет, якщо вже обліковані в ЦБІ.
- Оберіть "Заяви на потребу в технічних засобах реабілітації", заповніть форму та прикріпіть необхідні документи.
- Підпишіть заяву електронним підписом.
Альтернативні способи подання заяви:
- Через адміністративні установи
Заяву можна подати особисто у:
- Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП).
- Структурному підрозділі з питань соціального захисту (ОСЗН).
- Територіальному відділенні Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю (ФСЗОІ).
- Через соціальних працівників
Заяву можуть подати працівники ФСЗОІ або соціальні працівники закладів, де ви отримуєте медичну чи реабілітаційну допомогу.
Необхідні документи:
- Висновок або інший документ, що підтверджує потребу в засобах реабілітації.
- Паспорт або свідоцтво про народження.
- Ідентифікаційний код.
- В окремих випадках можуть знадобитися додаткові документи.
Заяву опрацьовують протягом трьох робочих днів, після чого формується електронне направлення.
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