Практика судів
  1. В Україні

Як подати заяву на отримання засобів реабілітації онлайн і офлайн – пояснення

07:00, 4 січня 2025
З 1 січня українці можуть подати заяви на засоби реабілітації онлайн.
Як подати заяву на отримання засобів реабілітації онлайн і офлайн – пояснення
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З 1 січня 2025 року на Соціальному порталі електронних послуг Мінсоцполітики запрацював сервіс для подання заяв на отримання допоміжних засобів реабілітації (ДЗР). Процес став доступнішим завдяки можливості подання заяви онлайн або в письмовій формі. Про це розповіли в Мінсоцполітики.

Як скористатися сервісом онлайн:

  1. Соціальний портал Мінсоцполітики
  • Перейдіть на soc.gov.ua.
  • Увійдіть через КЕП, УЕП або BankID.
  • Оберіть розділ "Заява про забезпечення допоміжним засобом реабілітації".
  • Заповніть форму (частина даних підтягнеться автоматично).
  • Підпишіть заяву електронним підписом та перевірте статус у розділі "Мої заяви".

Після опрацювання заяви в кабінеті з'явиться е-направлення.

  1. Електронний кабінет особи з інвалідністю (ЦБІ)
  • Зареєструйтеся або увійдіть у кабінет, якщо вже обліковані в ЦБІ.
  • Оберіть "Заяви на потребу в технічних засобах реабілітації", заповніть форму та прикріпіть необхідні документи.
  • Підпишіть заяву електронним підписом.

Альтернативні способи подання заяви:

  1. Через адміністративні установи

Заяву можна подати особисто у:

  • Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП).
  • Структурному підрозділі з питань соціального захисту (ОСЗН).
  • Територіальному відділенні Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю (ФСЗОІ).
  1. Через соціальних працівників

Заяву можуть подати працівники ФСЗОІ або соціальні працівники закладів, де ви отримуєте медичну чи реабілітаційну допомогу.

Необхідні документи:

  • Висновок або інший документ, що підтверджує потребу в засобах реабілітації.
  • Паспорт або свідоцтво про народження.
  • Ідентифікаційний код.
  • В окремих випадках можуть знадобитися додаткові документи.

Заяву опрацьовують протягом трьох робочих днів, після чого формується електронне направлення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Мінсоцполітики

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін схвалив законопроект, яким буде скасовано старий Житловий кодекс

Уряд підготував та схвалив законопроект, який скасує застарілий Житловий кодекс 1984 року та Закон «Про приватизацію державного житлового фонду» 1992 року.

Кабмін обмежив спецпенсії держслужбовцям, прокурорам, дипломатам і депутатам

Для тих посадовців, у кого пенсія більша за 23610 грн, будуть застосовані обмежуючі коефіцієнти.

Департамент виконавчої служби Мінюсту очолив Юрій Вишневський

Виконуючим обов'язки начальника департаменту виконавчої служби Мін'юсту призначили Юрія Вишневського.

Водій, який здійснив стоянку автомобіля, не може нести відповідальність за порушення правил зупинки – Верховний Суд

Місцевий суд припустився помилки, визнавши водія автомобіля ГАЗ винуватим у порушенні правил зупинки, адже останній здійснив стоянку свого автомобіля з дотриманням вимог пунктів 15.1, 15.2 ПДР, а зіткнення відбулося виключно внаслідок порушення ПДР водієм автомобіля BMW.

Учасники бойових дій та люди з інвалідністю внаслідок війни отримають 1500 грн раз в квартал для занять у спортивних клубах

Кабмін вирішив платити 1500 грн раз в квартал учасникам бойових дій та людям з інвалідністю внаслідок війни на заняття спортом.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вікторія Жмудь
    Вікторія Жмудь
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Вікторія Лисенко
    Вікторія Лисенко
    суддя Київського окружного адміністративного суду