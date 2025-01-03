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План на 2024 рік про мільйон дронів для фронту перевиконали на 40 відсотків

13:49, 3 січня 2025
У 2024-му українські розробники створили дрони на основі штучного інтелекту, перехоплювачі та український Мавік.
План на 2024 рік про мільйон дронів для фронту перевиконали на 40 відсотків
Фото: mil.in.ua
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Віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що у 2024 році 1,4 млн дронів законтрактувала Держспецзв’язку. Таким чином, план про мільйон дронів для фронту було перевиконали на 40 відсотків.  

Посадовець зазначив, що у 2024-му українські розробники створили багато потенційних до розвитку й масштабування технологій — дрони на основі штучного інтелекту, перехоплювачі та український Мавік.

Також у 2024 році стартувала ракетна програма. Brave1 уже видав гранти розробникам українських ракет, і наступного року їх буде ще більше.

«Геймченджером 2024-го стала бонусна система розподілу дронів, за якою бійці отримують додаткові БпЛА за різні ураження. Це збільшує конкуренцію між підрозділами, мотивує максимально якісно проводити операції і не переживати за кожен дрон», - сказав він.

Також Федоров додав, що завдання на 2025 рік— пришвидшити розвиток та масштабувати defence tech, а українські технології є основою для переваги на фронті.

«Тому у 2025 році ми повинні зробити в сотні разів більше», - заявив він.

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Михайло Федоров дрон

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