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План на 2024 год о миллионе дронов для фронта перевыполнили на 40 процентов

13:49, 3 января 2025
В 2024 году украинские разработчики создали дроны на основе искусственного интеллекта, перехватчики и украинский Мавик.
План на 2024 год о миллионе дронов для фронта перевыполнили на 40 процентов
Фото: mil.in.ua
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Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что в 2024 году 1,4 млн дронов законтрактовала Госспецсвязи. Таким образом, план о миллионе дронов для фронта было перевыполнено на 40 процентов.

Чиновник отметил, что в 2024 году украинские разработчики создали много потенциальных к развитию и масштабированию технологий — дроны на основе искусственного интеллекта, перехватчики и украинский Мавик.

Также в 2024 году стартовала ракетная программа. Brave1 уже выдал гранты разработчикам украинских ракет, и в 2025 году их будет еще больше.

«Геймченджером 2024-го стала бонусная система распределения дронов, по которой бойцы получают дополнительные БПЛА за разные поражения. Это увеличивает конкуренцию между подразделениями, мотивирует максимально качественно проводить операции и не переживать за каждый дрон», – сказал он.

Также Федоров добавил, что задача на 2025 год ускорить развитие и масштабировать defence tech, а украинские технологии являются основой для преимущества на фронте.

«Поэтому в 2025 году мы должны сделать в сотни раз больше», - заявил он.

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Михаил Федоров дрон

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