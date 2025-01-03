Шмыгаль анонсировал в 2025 году принятие законодательства о накопительной пенсионной системе

Кроме того, вместо кучи разных выплат для семей, попавших в сложные жизненные обстоятельства, введут одну, но существенную выплату.

Правительство провело 3 января первое заседание Кабмина в 2025 году, в ходе которого Премьер-министр Денис Шмыгаль озвучил основные правительственные приоритеты и направления, по которым Правительство будет двигаться вперед в 2025 году. Это, в частности:

оборона и безопасность нашей страны

финансовая стойкость;

энергетика;

социальная поддержка;

ветеранская политика;

образование и медицина;

восстановление;

адаптивная экономика и поддержка бизнеса;

цифровизация;

европейский путь Украины.

По словам Дениса Шмыгаля, в 2025 году планируется внедрение в Украине базовой социальной помощи и принятие законодательства о накопительной пенсионной системе.

«В этом году Правительство планирует запуск реформы новой социальной политики. В марте будет произведена индексация пенсий, чтобы поддержать наших пенсионеров. Планируем также принятие законодательства о накопительной пенсионной системе, чтобы запустить ее на следующий год», - сказал Премьер.

Кроме того, по словам премьера, будет реализовываться проект базовой социальной помощи.

«Вместо кучи разных выплат для семей, попавших в сложные жизненные обстоятельства, внедрим одну, но существенную выплату», - рассказал он.

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