Шмигаль анонсував у 2025 році ухвалення законодавства про накопичувальну пенсійну систему

Крім того, замість купи різних виплат для сімей, які потрапили в складні життєві обставини, впровадять одну, але суттєву виплату.

Уряд провів 3 січня перше засідання Кабміну у 2025 році під час якого Прем’єр-міністр Денис Шмигаль озвучив основні урядові пріоритети та напрямки, за якими Уряд буде рухатися вперед у 2025 році. Це, зокрема:

оборона та безпека нашої країни

фінансова стійкість;

енергетика;

соціальна підтримка;

ветеранська політика;

освіта та медицина;

відновлення;

адаптивна економіка та підтримка бізнесу;

цифровізація;

європейський шлях України.

За словами Дениса Шмигаля, у 2025 році планується впровадження в Україні базової соціальної допомоги та ухвалення законодавства про накопичувальну пенсійну систему.

«Цього року Уряд планує запуск реформи нової соціальної політики. У березні буде проведена індексація пенсій, щоб підтримати наших пенсіонерів. Плануємо також ухвалення законодавства про накопичувальну пенсійну систему, щоб запустити її наступного року», - сказав Прем’єр.

Крім того, за словами прем'єра, реалізовуватиметься проєкт базової соціальної допомоги.

«Замість купи різних виплат для сімей, які потрапили в складні життєві обставини, впровадимо одну, але суттєву виплату», - розповів він.

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