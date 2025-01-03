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Шмигаль анонсував у 2025 році ухвалення законодавства про накопичувальну пенсійну систему

13:55, 3 січня 2025
Крім того, замість купи різних виплат для сімей, які потрапили в складні життєві обставини, впровадять одну, але суттєву виплату.
Шмигаль анонсував у 2025 році ухвалення законодавства про накопичувальну пенсійну систему
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Уряд провів 3 січня перше засідання Кабміну у 2025 році під час якого Прем’єр-міністр Денис Шмигаль озвучив основні урядові пріоритети та напрямки, за якими Уряд буде рухатися вперед у 2025 році. Це, зокрема:

  • оборона та безпека нашої країни
  • фінансова стійкість;
  • енергетика;
  • соціальна підтримка;
  • ветеранська політика;
  • освіта та медицина;
  • відновлення;
  • адаптивна економіка та підтримка бізнесу;
  • цифровізація;
  • європейський шлях України.

За словами Дениса Шмигаля, у 2025 році планується впровадження в Україні базової соціальної допомоги та ухвалення законодавства про накопичувальну пенсійну систему.

«Цього року Уряд планує запуск реформи нової соціальної політики. У березні буде проведена індексація пенсій, щоб підтримати наших пенсіонерів. Плануємо також ухвалення законодавства про накопичувальну пенсійну систему, щоб запустити її наступного року», - сказав Прем’єр.

Крім того, за словами прем'єра, реалізовуватиметься проєкт базової соціальної допомоги.

«Замість купи різних виплат для сімей, які потрапили в складні життєві обставини, впровадимо одну, але суттєву виплату», - розповів він.

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гроші уряд Денис Шмигаль пенсія

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