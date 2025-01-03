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Національне військове меморіальне кладовище мають відкрити у 2025 році

14:43, 3 січня 2025
Для Міністерства у справах ветеранів одним з пріоритетних завдань на 2025 рік визначено будівництво Національного військового меморіального кладовища.
Національне військове меморіальне кладовище мають відкрити у 2025 році
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Для Міністерства з питань ветеранів одним із пріоритетних завдань на 2025 рік визначено будівництво Національного військово-меморіального кладовища. Цьогоріч воно має бути відкрито для поховань загиблих героїв. Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час першого у цьому році засіданні Кабміну.

За словами глави Кабміну, один із пріоритетів Уряду цього року — це ветеранська політика.

«Реабілітація. Лікування. Навчання. Робота. Житло. Бізнес. Повага. Це все компоненти нової ветеранської політики, які будемо активно розвивати й впроваджувати», - зазначив він.

Окремо, додав Шмигаль, у 2025 році планується запустити перші ветеранські простори на рівні районів.

«Продовжимо збільшувати кількість фахівців із супроводу ветеранів, які допомагають адаптуватися та отримувати необхідні послуги», - зауважив Прем’єр.

У сфері медицини для ветеранів планують запустити індивідуальні плани обстеження та лікування, скринінг хронічних захворювань, розширення психологічної підтримки.

«Почнемо також запуск кабінетів турботи про ветеранів, а амбулаторні реабілітаційні відділення для ветеранів мають з’явитися у кожній громаді, де є лікувальний заклад», - додав Шмигаль.

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уряд ветерани Денис Шмигаль

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