У Харкові чоловік побив сусідку пакетом та відром зі сміттям – що вирішив суд

Нетверезий чоловік напав на сусідку в коридорі гуртожитку.

У Харкові суд покарав чоловіка, який через особисту неприязнь побив жінку скляними пляшками. За рішенням Дзержинського районного суду у справі №638/24906/24, нападник має відпрацювати 150 годин громадських робіт.

Інцидент трапився у грудні 2024 року в одному з гуртожитків Харкова. Чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, напав на свою сусідку. Зустрівши жінку в коридорі, він схопив пакет зі сміттям, де були скляні пляшки, і вдарив її по обличчю. Коли потерпіла намагалася втекти, нападник взяв відро зі сміттям і вдарив її по потилиці. Жінка впала та втратила свідомість.

Крики привернули увагу її чоловіка, який надав постраждалій першу допомогу, викликав швидку і повідомив про подію в поліцію.

Справу розглянули у спрощеному порядку без проведення судового засідання. Суд визнав чоловіка винним та призначив покарання у вигляді громадських робіт на строк 150 годин.

Потерпіла отримала медичну допомогу, а правоохоронці продовжують роботу, щоб забезпечити безпеку у гуртожитку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.