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Кабмін вніс зміни до Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї

10:54, 8 січня 2025
Зміни до Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї стосуються щодо всіх видів державної соціальної допомоги.
Кабмін вніс зміни до Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї
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Пенсійний фонд України повідомив, що до Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї внесено зміни.

Зазначається, що уряд 20 грудня 2024 року ухвалив постанову № 1467, якою змінено пункт 4 Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для всіх видів державної соціальної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 632 «Деякі питання виплати державної соціальної допомоги».

«Після набрання чинності постанови Кабінету Міністрів України 24 грудня 2024 року при обчисленні доходу домогосподарства, з урахуванням якого, зокрема, визначається право на житлову субсидію та пільгу та обчислюється їх розмір, враховуватиметься заробітна плата за мінусом не лише податку на доходи фізичних осіб, а й військового збору», - заявили у ПФ.

Також ми писали, що пільги з оплати житлово-комунальних послуг можна буде отримати, якщо середній дохід не більше 4240 грн.

Нагадаємо, з 1 січня запровадили військовий збір для платників єдиного податку – ФОП та юридичних осіб.

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Пенсійний фонд субсидія

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