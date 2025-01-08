Кабмін вніс зміни до Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї

Зміни до Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї стосуються щодо всіх видів державної соціальної допомоги.

Пенсійний фонд України повідомив, що до Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї внесено зміни.

Зазначається, що уряд 20 грудня 2024 року ухвалив постанову № 1467, якою змінено пункт 4 Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для всіх видів державної соціальної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 632 «Деякі питання виплати державної соціальної допомоги».

«Після набрання чинності постанови Кабінету Міністрів України 24 грудня 2024 року при обчисленні доходу домогосподарства, з урахуванням якого, зокрема, визначається право на житлову субсидію та пільгу та обчислюється їх розмір, враховуватиметься заробітна плата за мінусом не лише податку на доходи фізичних осіб, а й військового збору», - заявили у ПФ.

Також ми писали, що пільги з оплати житлово-комунальних послуг можна буде отримати, якщо середній дохід не більше 4240 грн.

Нагадаємо, з 1 січня запровадили військовий збір для платників єдиного податку – ФОП та юридичних осіб.

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