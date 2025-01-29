На Кіровоградщині депутата міськради підозрюють у закупівлі неякісного одягу для військових

ДБР повідомило про підозру депутату міськради у махінаціях на 21 млн грн із військовим одягом.

Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру депутату міської ради Кіровоградщини та його спільникам у схемі постачання неякісного одягу для військових. Про це розповіли в ДБР.

За даними слідства, посадовець, який також є власником підприємства, разом зі знайомим та бухгалтеркою організував закупівлю дешевого одягу без сертифікатів відповідності стандартам Міноборони. Візуально товар був схожий на військовий, але не відповідав вимогам. Унаслідок оборудки державі завдано збитків на понад 21 млн гривень.

Депутат та його спільники підозрюються у заволодінні чужим майном, службовому підробленні та зловживанні службовим становищем у складі організованої групи. Санкція статей передбачає до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Триває розслідування.

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