В Китае выпустили еще одну модель ИИ, которая должна превзойти даже DeepSeek

Компания Alibaba представила модель ИИ Qwen 2.5.

Фото: bloomberg

В среду, 29 января, китайская технологическая компания Alibaba представила новую версию своей модели ИИ Qwen 2.5, заявив, что она превосходит DeepSeek-V3, пишет Reuters.

«Qwen 2.5-Max превосходит практически по всем параметрам GPT-4o, DeepSeek-V3 и Llama-3.1-405B», - заявили в Alibaba.

Как отмечает агентство, успех DeepSeek подтолкнул китайских конкурентов к обновлению собственных AI-моделей.

Через два дня после выпуска DeepSeek-R1 компания ByteDance, владелец TikTok, представила обновление своей флагманской AI-модели, которая, по ее утверждению, превосходит модель OpenAI o1 в тесте AIME, измеряющий способность моделей ИИ понимать и отвечать на сложные инструкции.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», китайский DeepSeek стал самым популярным приложением с искусственным интеллектом в США, опередив ChatGPT. После его выхода обрушились акции Nvidia и других компаний.

Додамо, Дональд Трамп назвал китайский DeepSeek тревожным звонком для технологий США.

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