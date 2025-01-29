В Киеве у чиновника правоохранительного органа обнаружили необоснованные активы на 2,5 млн гривен — ГБР

У начальника отдела Департамента по борьбе с наркопреступностью Нацполиции могут конфисковать недвижимость в столице.

Работники Государственного бюро расследований в рамках досудебного расследования незаконного оборота наркотических средств обнаружили у начальника отдела Департамента борьбы с наркопреступностью Национальной полиции Украины недвижимость с признаками необоснованности. Об этом сообщили в ГБР.

Соответствующая информация была направлена ​​в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Установлено, что квартира и два нежилых помещения на 2,5 млн гривен были приобретены в 2021 году в одном из элитных жилых комплексов столицы. Оформлены они были на сестру жены, однако фактически ею владел именно чиновник. Формально он взял квартиру в аренду, еще и получил от государства компенсацию – 150 тысяч гривен за ее найм.

Указывается, что законных доходов для приобретения недвижимости у правоохранителя не было, поэтому она и была оформлена на третье лицо.

САП обратилась с иском в Высший антикоррупционный суд о признании активов должностного лица необоснованными и взыскания их и средств, выданных в качестве компенсации в доход государства.

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