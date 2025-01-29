В Ровно сообщили о массовом заминировании образовательных учреждений

Эвакуированы дети и педагоги из-за анонимных сообщений о заминировании.

Фото: ukrinform

В Ровно анонимные источники сообщили о возможном заминировании ряда образовательных учреждений, в частности гимназий и лицеев. На месте работают спасатели и правоохранители, которые проводят эвакуацию детей и работников учебных заведений.

Как отметил и.о. городского головы Ровно Виктор Шакирзян, на месте происшествия проводятся необходимые мероприятия: «Согласно протоколу сейчас эвакуируем детей и работников. Специальные службы проводят обследование образовательных учреждений», - сообщил он.

Это не первое сообщение о заминировании в Ровно в последние дни. 28 и 27 января анонимы также заявляли о заминировании городского и областного советов, а также торгово-развлекательного центра. Однако эти сообщения не подтвердились, и никакой опасности не было обнаружено.

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