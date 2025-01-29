Практика судов
  1. В Украине

В Ровно сообщили о массовом заминировании образовательных учреждений

13:04, 29 января 2025
Эвакуированы дети и педагоги из-за анонимных сообщений о заминировании.
В Ровно сообщили о массовом заминировании образовательных учреждений
Фото: ukrinform
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Ровно анонимные источники сообщили о возможном заминировании ряда образовательных учреждений, в частности гимназий и лицеев. На месте работают спасатели и правоохранители, которые проводят эвакуацию детей и работников учебных заведений.

Как отметил и.о. городского головы Ровно Виктор Шакирзян, на месте происшествия проводятся необходимые мероприятия: «Согласно протоколу сейчас эвакуируем детей и работников. Специальные службы проводят обследование образовательных учреждений», - сообщил он.

Это не первое сообщение о заминировании в Ровно в последние дни. 28 и 27 января анонимы также заявляли о заминировании городского и областного советов, а также торгово-развлекательного центра. Однако эти сообщения не подтвердились, и никакой опасности не было обнаружено.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Ровно образование

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ЕС может начать переговоры о вступлении Украины до марта – с раздела относительно правосудия и основополагающих прав

Уже до марта ЕС может начать работу с Киевом над переговорными разделами о судоустройстве и основных правах, правосудии и функционировании демократических институтов.

Совещательная группа экспертов пересмотрела собственные негативные выводы — создан прецедент

Также Совещательная группа экспертов решила не учитывать негативные выводы Этического совета.

ГСА попросили решить проблему с мобилизацией работников аппаратов судов

Черновицкий апелляционный суд сообщил, что мобилизация влияет на кадровое обеспечение судов.

Практически 90% украинских медиа выживали благодаря грантам, — директор Института массовой информации Оксана Романюк

По информации директора Института массовой информации Оксаны Романюк, 80%, а возможно, и больше украинских медиа сотрудничало с USAID.

В ЦПД СНБО опровергли заявления отдельных медиа о прекращении военной помощи США для Украины

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко призвал медиа не перекручивать информацию – военная помощь продолжается.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Кузьмишина
    Олена Кузьмишина
    голова Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Ірина Тарасова
    Ірина Тарасова
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Галина Пилип’юк
    Галина Пилип’юк
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Олена Хома
    Олена Хома
    суддя Львівського окружного адміністративного суду