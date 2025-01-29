Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Президент Владимир Зеленский 8 января подписал закон 4173-IX об отмене института совещательной комнаты в гражданском, хозяйственном и административном процессах.
Соответствующие изменения предусмотрены принятым 19 декабря в целом законопроектом 9445 о внесении изменений в Закон «О судоустройстве и статусе судей» и некоторые другие законодательные акты Украины по усовершенствованию принятия и провозглашения судебных решений. Закон вступает в силу через 30 дней со дня опубликования.
29 января Верховный Суд предоставил рекомендации апелляционным и местным судам в связи с отменой института совещательной комнаты:
Водночас, загальні засади ухвалення та проголошення судових рішень залишилися незмінними:
– ухвалення та проголошення судового рішення – це заключна частина судового засідання, де суд у колегіальному складі чи суддя одноособово вирішує справу по суті чи інші процесуальні питання та проголошує судове рішення;
– за загальним правилом такі дії вчиняються одразу після закінчення судових дебатів;
– ухвалення та проголошення судового рішення відбуваються у приміщенні суду;
– зберігається таємниця ухвалення судового рішення, тобто під час ухвалення судового рішення суддя не має права обговорювати обставини та матеріали справи, застосування норм права та судову практику в цій справі, а також зміст судового рішення з іншими особами, крім складу суду, який розглядає справу;
– судді не мають права розголошувати міркування, що були висловлені при обговоренні під час ухвалення судового рішення;
– забезпечується незалежність та неупередженість суддів та підкорення їх лише закону, що, серед іншого, передбачає відсутність сторонніх осіб біля суддів, які входять до складу суду та ухвалюють судове рішення, з метою унеможливлення втручання у процес ухвалення судового рішення;
– жоден із суддів не має права утримуватися від голосування та підписання судового рішення з кожного питання;
– проголошення судового рішення відбувається публічно в судовому засіданні;
– судове рішення має бути підписане всім складом суду.
Таким чином, судові рішення можуть бути ухвалені та підписані в будь-якому приміщенні суду, в якому є можливість провести обговорення питань, що виникають під час прийняття судового рішення при колегіальному розгляді справи, із забезпеченням збереження таємниці ухвалення судового рішення.
Для ухвалення судового рішення суд може вийти із зали судового засідання або залишатися в ній.
Після ухвалення та підписання судове рішення проголошується в судовому засіданні публічно. Тобто суд повинен повернутися до зали судового засідання.
При оголошенні повного тексту судового рішення суд може оголосити лише його вступну та резолютивну частини та негайно вручити копії такого судового рішення учасникам справи, які були присутні в судовому засіданні. У такому випадку вручення повного тексту судового рішення відбувається одразу після закінчення судового засідання. При цьому виготовлення та вручення учасникам справи вступної та резолютивної частин судового рішення не потребується.
Якщо в судовому рішенні наявна інформація, яка становить державну таємницю, дії суду повинні відповідати вимогам Закону України «Про державну таємницю», зокрема, таке судове рішення грифується і зберігається у режимно-секретному відділі суду.
Про час складання повного судового рішення суд повідомляє учасників справи після проголошення скороченого (вступна та резолютивна частини) судового рішення, однак нове судове засідання для його проголошення не призначається. Повне судове рішення у порядку, встановленому ЦПК України, вручається учасникам справи після його складання та підписання.
За таких умов повне судове рішення міститиме інформацію щодо дати його ухвалення, тобто дати проголошення скороченого (вступної та резолютивної частин) судового рішення та дати складання.
Як виняток, Закон № 4173-IX наділяє суд правом не ухвалювати та не проголошувати судове рішення одразу після закінчення судових дебатів, відклавши судове засіданні на строк, що не перевищує десяти днів. Під час вказаного проміжку часу суд повинен ухвалити повне судове рішення. Вчинення інших процесуальних дій у цій справі протягом цього періоду, а також у призначеному для проголошення судового рішення судовому засіданні, не допускається.
Про відкладення судового засідання суд постановляє ухвалу, визначаючи у ній день та час проголошення судового рішення.
Разом з тим, заборони розглядати інші справи в цей період норми ЦПК України, зокрема стаття 245, не містять.
Для постановлення ухвал, що оформлюються окремим процесуальним документом, суд оголошує перерву. Вони ухвалюються, підписуються суддею (судом), оголошуються в судовому засіданні та приєднуються до матеріалів справи. При цьому залежно від складності справи допускається проголошення скороченої (вступної та резолютивної частин) ухвали. У цьому випадку повний текст ухвали має бути складений у строк не більше п’яти днів з дня проголошення скороченої (вступна та резолютивна частини) ухвали.
При постановленні ухвали без оформлення окремого документа в судовому засіданні оголошується висновок суду та мотиви, з яких суд дійшов такого висновку, й інформація про постановлення такої ухвали зазначається в протоколі судового засідання.
Суд з власної ініціативи може оформити такі ухвали окремим документом після закінчення судового засідання. Наявність відповідної заяви від учасника справи не є обов’язковою для суду.
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