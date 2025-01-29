На Закарпатье осудили младшего лейтенанта за уклонение от военной службы

Мужчина получил 3 года за уклонение от мобилизации.

Межгорский районный суд Закарпатской области вынес приговор 27-летнему мужчине, которого приговорили к 3 годам лишения свободы за уклонение от мобилизации. Мужчина, получив повестку 12 июля 2023 года, не явился в ТЦК и не отправился на военную службу, как было указано в приказе.

В материалах дела № 302/2145/23 указано, что осужденный в то время был начальником пункта предоставления финансовых услуг и учился на третьем курсе Тернопольского кооперативного профессионального колледжа по специальности «предпринимательство и торговля». Он также имел воинское звание «младший лейтенант».

Адвокат подсудимого отмечал, что после инцидента мужчина пытается изменить свой образ жизни, однако суд не принял этот аргумент. Подсудимый предоставил справку об обучении в колледже и отсрочку от мобилизации до июня 2025 года, но суд признал это недостаточным основанием для освобождения от ответственности.

Прокурор во время заседания отметил, что получение отсрочки от мобилизации не освобождает лицо от ответственности за уклонение, и призвал суд наказать подсудимого. В результате суд вынес приговор о наказании в виде трех лет лишения свободы по статье 336 Уголовного кодекса Украины.

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