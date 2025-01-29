Фиктивные операции логистической компании привели к неуплате более 7 млн ​​грн налогов

Бухгалтер предприятия отразила в отчетности операции, которые фактически не производились.

Офис Генпрокурора сообщает, что главный бухгалтер логистического предприятия уведомлен о подозрении в уклонении от уплаты налогов.

Выяснено, что предприятие искусственно формировало затраты за счет операций с обществами, имеющими признаки фиктивности. Бухгалтер в налоговой отчетности отразила нереальные финансово-хозяйственные операции по предоставлению посреднических транспортных услуг, которые фактически не предоставлялись. В дальнейшем она подала эти документы в Государственную налоговую службу Украины. Таким образом, предприятие не уплатило более 7 млн ​​грн налога на прибыль.

В ходе следствия логистическая компания полностью возместила в бюджет неуплаченные средства.

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