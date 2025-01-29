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Обновленная версия iOS будет автоматически подключать iPhone к Starlink

12:28, 29 января 2025
Apple запустила новую функцию спутниковой связи в iOS 18.3.
Обновленная версия iOS будет автоматически подключать iPhone к Starlink
Фото: detector.media
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Apple добавила новую возможность для своих пользователей в обновлении iOS 18.3: поддержку связи через спутники Starlink. Сейчас эта функция доступна только в США для абонентов оператора T-Mobile, которые имеют совместимый iPhone и доступ к бета-версии Starlink.

По данным Bloomberg, Apple работала над этим проектом в сотрудничестве с SpaceX и T-Mobile. Благодаря новой интеграции iPhone сможет автоматически подключаться к спутникам Starlink, если в зоне отсутствует мобильное покрытие. На данный момент, через эту спутниковую связь поддерживается только обмен текстовыми сообщениями, однако в будущем ожидается добавление поддержки для передачи данных и голосовых вызовов.

Новая функция поддерживается на моделях iPhone 14 и новее. Отметим, что с релизом iPhone 14 в 2022 году Apple также добавила поддержку спутниковой связи для текстовых сообщений через партнерство с Globalstar. Поэтому владельцы совместимых iPhone могут отправлять текстовые сообщения с помощью встроенного спутникового сервиса Apple, когда нет доступа к мобильной сети.

Согласно объявлению T-Mobile в 2022 году, оператор анонсировал партнерство со Starlink, а в декабре 2024 года запустил бета-программу, которая позволяет пользователям отправлять текстовые сообщения через спутники Starlink. Сначала программа была доступна только для смартфонов Samsung, но с новым обновлением поддержка распространяется и на iPhone.

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США Apple

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