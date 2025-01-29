Оновлена версія iOS автоматично підключатиме iPhone до Starlink

Apple запустила нову функцію супутникового зв'язку в iOS 18.3.

Фото: detector.media

Apple додала нову можливість для своїх користувачів у оновленні iOS 18.3: підтримку зв'язку через супутники Starlink. Наразі ця функція доступна лише в США для абонентів оператора T-Mobile, які мають сумісний iPhone та доступ до бета-версії Starlink.

За даними Bloomberg, Apple працювала над цим проєктом у співпраці з SpaceX та T-Mobile. Завдяки новій інтеграції iPhone зможе автоматично підключатися до супутників Starlink, якщо в зоні відсутнє мобільне покриття. На даний момент, через цей супутниковий зв'язок підтримується лише обмін текстовими повідомленнями, проте в майбутньому очікується додавання підтримки для передачі даних і голосових викликів.

Нова функція підтримується на моделях iPhone 14 і новіших. Відзначимо, що з релізом iPhone 14 у 2022 році Apple також додала підтримку супутникового зв'язку для текстових повідомлень через партнерство з Globalstar. Тому власники сумісних iPhone можуть надсилати текстові повідомлення за допомогою вбудованого супутникового сервісу Apple, коли немає доступу до мобільної мережі.

Згідно з оголошенням T-Mobile у 2022 році, оператор анонсував партнерство з Starlink, а в грудні 2024 року запустив бета-програму, яка дозволяє користувачам надсилати текстові повідомлення через супутники Starlink. Спочатку програма була доступна лише для смартфонів Samsung, але з новим оновленням підтримка поширюється і на iPhone.

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