У ТЦК Харкова заблокували нову схему ухилення від мобілізації

Ціна «послуги під ключ» коштувала 70 тисяч гривень.

Державне бюро розслідувань повідомило, що заблокувало чергову схему ухилення від мобілізації через нібито зміну місця проживання в одному з ТЦК та СП Харкова. Ухилянтам пропонували офіційно перевестися на облік у підпорядкований фігурантам ТЦК, начебто, через зміну місця проживання.

«Для цього навіть не потрібно було ходити до військкомату, адже всі документи заповнювали без присутності «клієнта». Далі чоловікам кожного місяця видавали повістки, з якими можна було вільно пересуватися містом», - повідомили у ДБР.

Зазначається, що «послуга» переведення до потрібного ТЦК та щомісячна видача відповідних повісток коштувала військовозобов’язаному 70 тис. гривень.

Працівники ДБР затримали посередника, якого організатори оборудки направили отримати гроші від чергового ухилянта. Сам фігурант також ухилявся від служби за допомогою такої ж схеми. Йому повідомлено про підозру.

Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.

«Перевіряються дії працівників ТЦК, у тому числі керівної ланки. Проведено низку обшуків, у тому числі в терцентрі комплектування. Вилучено документи на нових «клієнтів», які наразі вивчаються», - додали у Бюро.

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