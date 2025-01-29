У німецькому місті явку на виборах підніматимуть пивом

У Дуйсбурзі виборцям роздаватимуть ваучери на безплатне пиво для підвищення явки.

Фото: NEWS.PN

У німецькому місті Дуйсбург вирішили боротися з низькою явкою виборців на федеральних виборах, що відбудуться в лютому. Для цього місцева влада анонсувала акцію, в рамках якої виборці отримуватимуть ваучери на безплатне пиво, пише Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Виборці можуть отримати безплатний напій, якщо 15 лютого з 10:00 до 14:00 подадуть заявку на голосування поштою у спеціальній «виборчій дільниці». Після того, як вони проголосують на виборах 23 лютого, їм видадуть ваучер на пиво, який можна обміняти в одній з місцевих пивоварень.

Мер Мартін Муррак зазначив, що іноді доводиться вдаватися до нестандартних рішень, і це є спробою підвищити явку на вибори в місті.

Подібну кампанію вже проводили під час виборів до Європарламенту у 2024 році, коли обіцяли безплатне безалкогольне пиво. Однак тоді вона не здобула великого попиту, і нею скористалися лише кілька громадян.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.