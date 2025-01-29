Практично 90% українських медіа виживали завдяки грантам,— директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк

За інформацією директорки Інституту масової інформації Оксани Романюк, 80%, а можливо, і більше українських медіа співпрацювало з USAID.

Фото: detector.media

Фактично 90% українських медіа виживали завдяки грантам. Про це Громадському радіо розповіла директорка громадської організації «Інститут масової інформації» Оксана Романюк, коментуючи наслідки зупинення фінансування програм та проектів Американської агенції з міжнародного розвитку (USAID) на 90 днів. Відповідну цитату наводить «Детектор медіа».

За інформацією Оксани Романюк, «80%, а можливо, і більше українських медіа співпрацювало з USAID».

«Проблема в тому, що гранти були практично у всіх. Питання в тому, що у декого ці гранти складали просто до 100% і вони тільки за рахунок грантів і могли виживати. У когось ці гранти складали 40 — 60%, у когось — менше», — розповіла Оксана Романюк.

Як зауважила директорка ІМІ, «медіа забезпечують контроль над владою», і, «якщо немає належної підтримки медіа, вони не можуть виконувати свою цю головну функцію». Вона додала, що гранти були не тільки від США, а й від ЄС, від ООН.

Нагадаємо, що за даними звіту ГО «Детектор медіа», вона також фінансувалася за рахунок американських грантів. Так, у 2023 році донорами «ДМ» виступили компанія Chemonics International (приватна компанія, через яку надходили гранти від USAID, і яка наразі призупинила фінансування грантів) та Посольство США в Україні. Також USAID є партнером Інституту масової інформації (згідно звіту за 2022 рік, адже за 2023 та 2024 роки звіти ІМІ на сайті не опубліковані).

Також слід зазначити, що останній фінансовий звіт Інститут масової інформації, який очолює Оксана Романюк, публікував за 2017 рік, відповідно до якого у 2017 році отримало загалом від донорів 10,878 млн грн фінансування, тобто 418,4 тисяч доларів США фінансування за тодішнім курсом.

Раніше повідомлялося, що Інститут масової інформації допомагав у розробці прийнятого 14 січня 2025 року законопроекту 11321, за яким встановлюється час у 3 дні для видалення медіа коментарів читачів у разі отримання ухвали суду про відкриття провадження.

Крім того, як раніше писала «Судово-юридична газета», у лютому 2024 року за ініціативи Комітету Верховної Ради з питань свободи слова, який очолює Ярослав Юрчишин, відбулося засідання круглого столу, присвяченого ідеї заборони Telegram в Україні. Як зазначила директорка ГО «Інститут масової інформації» Оксана Романюк на користь тези про заборону Телеграм: «Сьогодні ти покритикуєш телеграм-канал, а завтра телеграм-канал напише, що ти ухилянт чи щось таке».

В свою чергу, голова правління громадської організації «Інтерньюз-Україна» Костянтин Квурт, яка є партнером Інституту масової інформації, вказав, що Telegram «це ворожа платформа, і держава ніяк не протидіє, а навпаки заохочує використання «Телеграму».

Автор: Наталя Мамченко

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