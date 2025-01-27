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Приватна компанія Chemonics International, яка фінансувала деякі судові заходи через USAID, отримала повідомлення про призупинення фінансування – ЗМІ

16:23, 27 січня 2025
За даними Рахункової палати, у 2019-2024 роках Вищий антикорупційний суд України активно отримував міжнародну технічну допомогу від низки організацій, зокрема Chemonics International.
Приватна компанія Chemonics International, яка фінансувала деякі судові заходи через USAID, отримала повідомлення про призупинення фінансування – ЗМІ
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Міжнародна компанія Chemonics International, яка є найбільшим одержувачем фінансування федерального Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), отримала повідомлення про призупинення виплат на реалізацію проектів в Україні. Про це «Суспільному» розповів один зі співробітників офісу компанії у Києві.

Зазначимо, що Chemonics International Inc. — це приватна міжнародна фірма, розташована у Вашингтоні, яка має контракти з USAID на значні суми. 

Нагадаємо, Рахункова палата України раніше у своєму звіті вказала, що у 2019-2024 роках Вищий антикорупційний суд України активно отримував міжнародну технічну допомогу від низки організацій, зокрема Chemonics International inc. (США) та через Програму USAID «Справедливість для всіх».

Обсяги міжнародної технічної допомоги у 2019–2023 роках та за 9 місяців 2024 року для Вищого антикорупційного суду від Chemonics International та через Програму USAID склали, за даними Рахункової палати, 4,48 млн грн.

Слід зауважити, що міністр соціальної політики України Оксана Жолнович під час прес-конференції 27 січня заявила, що призупинення невійськової допомоги з боку США поки що не вплинуло на проекти в соціальній сфері.

«У нас велика кількість домовленостей з партнерами з Європи, з Великої Британії, Світовим банком, де системно надається допомога. І це зупинення не стосується великих проектів, які заходять у бюджет, воно стосується підтримки громадського сектору», - підкреслила Оксана Жолнович.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Президент США Дональд Трамп підписав указ, за яким усі керівники департаментів і агенцій США, які відповідають за програми іноземної допомоги, повинні негайно призупинити нові зобов’язання та виплати коштів іноземним країнам і неурядовим організаціям-виконавцям, міжнародним організаціям і підрядникам до перегляду таких програм на ефективність і відповідність зовнішній політиці США. Призупинення виплат відбудеться на 90 днів, доки не буде проведено аудит.

Нагадаємо, що за питання виплат організаціям в іноземних країнах відповідає зокрема Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

Таким чином, аудит буде стосуватися питання виплат грантовим організаціям, через які фінансуються різноманітні семінари, тренінги для чиновників та суддів, круглі столи, закордонні поїздки тощо.

Крім того, Президент Володимир Зеленський підкреслив, що обмеження виплат на 90 днів не стосується військової допомоги.

Автор: Наталя Мамченко

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ВАКС Рахункова палата

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Приватна компанія Chemonics International, яка фінансувала деякі судові заходи через USAID, отримала повідомлення про призупинення фінансування – ЗМІ

За даними Рахункової палати, у 2019-2024 роках Вищий антикорупційний суд України активно отримував міжнародну технічну допомогу від низки організацій, зокрема Chemonics International.

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