Частная компания Chemonics International, финансировавшая некоторые судебные мероприятия через USAID, получила уведомление о приостановлении финансирования – СМИ

По данным Счетной палаты, в 2019-2024 годах Высший антикоррупционный суд Украины активно получал международную техническую помощь от ряда организаций, в частности, Chemonics International.

Международная компания Chemonics International, являющаяся крупнейшим получателем финансирования федерального Агентства США по международному развитию (USAID), получила уведомление о приостановлении выплат на реализацию проектов в Украине. Об этом «Общественному» рассказал один из сотрудников офиса компании в Киеве.

Отметим, что Chemonics International Inc. — это частная международная фирма, расположенная в Вашингтоне, у которой контракты с USAID на значительные суммы.

Напомним, Счетная палата Украины ранее в своем отчете указала, что в 2019-2024 годах Высший антикоррупционный суд Украины активно получал международную техническую помощь от ряда организаций, в частности Chemonics International inc. (США) и через Программу USAID «Справедливость для всех».

Объемы международной технической помощи в 2019-2023 годах и за 9 месяцев 2024 для Высшего антикоррупционного суда от Chemonics International и через Программу USAID составили, по данным Счетной палаты, 4,48 млн грн.

Следует отметить, что министр социальной политики Украины Оксана Жолнович во время пресс-конференции 27 января заявила, что приостановка невоенной помощи со стороны США пока не повлияла на проекты в социальной сфере.

«У нас большое количество договоренностей с партнерами из Европы, Великобритании, Всемирным банком, где системно оказывается помощь. И эта остановка не касается крупных проектов, которые входят в бюджет, она касается поддержки общественного сектора», - подчеркнула Оксана Жолнович.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому все руководители департаментов и агентств США, отвечающие за программы иностранной помощи, должны немедленно приостановить новые обязательства и выплаты средств иностранным странам и неправительственным организациям-исполнителям , международным организациям и подрядчикам для пересмотра таких программ на эффективность и соответствие внешней политике США. Приостановка выплат состоится на 90 дней, пока не будет проведен аудит.

Напомним, что за вопросы выплат организациям в иностранных странах отвечает, в частности, Агентство США по международному развитию (USAID).

Таким образом, аудит будет касаться вопроса выплат грантовым организациям, через которые финансируются различные семинары, тренинги для чиновников и судей, круглые столы, заграничные поездки и т.д.

Кроме того, Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что ограничение выплат на 90 дней не касается военной помощи.

Автор: Наталя Мамченко

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