Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Частная компания Chemonics International, финансировавшая некоторые судебные мероприятия через USAID, получила уведомление о приостановлении финансирования – СМИ

16:23, 27 января 2025
По данным Счетной палаты, в 2019-2024 годах Высший антикоррупционный суд Украины активно получал международную техническую помощь от ряда организаций, в частности, Chemonics International.
Частная компания Chemonics International, финансировавшая некоторые судебные мероприятия через USAID, получила уведомление о приостановлении финансирования – СМИ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Международная компания Chemonics International, являющаяся крупнейшим получателем финансирования федерального Агентства США по международному развитию (USAID), получила уведомление о приостановлении выплат на реализацию проектов в Украине. Об этом «Общественному» рассказал один из сотрудников офиса компании в Киеве.

Отметим, что Chemonics International Inc. — это частная международная фирма, расположенная в Вашингтоне, у которой контракты с USAID на значительные суммы.

Напомним, Счетная палата Украины ранее в своем отчете указала, что в 2019-2024 годах Высший антикоррупционный суд Украины активно получал международную техническую помощь от ряда организаций, в частности Chemonics International inc. (США) и через Программу USAID «Справедливость для всех».

Объемы международной технической помощи в 2019-2023 годах и за 9 месяцев 2024 для Высшего антикоррупционного суда от Chemonics International и через Программу USAID составили, по данным Счетной палаты, 4,48 млн грн.

Следует отметить, что министр социальной политики Украины Оксана Жолнович во время пресс-конференции 27 января заявила, что приостановка невоенной помощи со стороны США пока не повлияла на проекты в социальной сфере.

«У нас большое количество договоренностей с партнерами из Европы, Великобритании, Всемирным банком, где системно оказывается помощь. И эта остановка не касается крупных проектов, которые входят в бюджет, она касается поддержки общественного сектора», - подчеркнула Оксана Жолнович.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому все руководители департаментов и агентств США, отвечающие за программы иностранной помощи, должны немедленно приостановить новые обязательства и выплаты средств иностранным странам и неправительственным организациям-исполнителям , международным организациям и подрядчикам для пересмотра таких программ на эффективность и соответствие внешней политике США. Приостановка выплат состоится на 90 дней, пока не будет проведен аудит.

Напомним, что за вопросы выплат организациям в иностранных странах отвечает, в частности, Агентство США по международному развитию (USAID).

Таким образом, аудит будет касаться вопроса выплат грантовым организациям, через которые финансируются различные семинары, тренинги для чиновников и судей, круглые столы, заграничные поездки и т.д.

Кроме того, Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что ограничение выплат на 90 дней не касается военной помощи.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ВАКС Счетная палата

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Частная компания Chemonics International, финансировавшая некоторые судебные мероприятия через USAID, получила уведомление о приостановлении финансирования – СМИ

По данным Счетной палаты, в 2019-2024 годах Высший антикоррупционный суд Украины активно получал международную техническую помощь от ряда организаций, в частности, Chemonics International.

Обязательным платежом будет 9% от зарплаты — в Кабмине объяснили, что ожидать от пенсионной реформы

Необходимость проведения пенсионной реформы предусмотрена Меморандумом по МВФ.

Судья внезапно выяснил, что он пожаловался в Высший совет правосудия сам на себя – уникальный случай

Неизвестный заявитель, похоже, решил создать судье проблемы.

В УПК предлагают внести изменения о возврате временно изъятого имущества и сроке ареста имущества

Предлагается ввести нормы о сроке действия определения об аресте имущества, отмене ареста имущества, дополнить перечень определений следственного судьи, которые могут быть обжалованы во время досудебного расследования, установить четкий срок возврата имущества после отмены ареста.

Верховная Рада рассмотрит законопроект об усилении гарантий защиты бизнеса во время осуществления уголовного производства

Законопроектом, среди прочего, конкретизируются основания прекращения временного изъятия имущества и возврат временно изъятого имущества, устанавливается четкий срок на возврат имущества после отмены ареста, расширяются полномочия адвокатов.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Світлана Грабець
    Світлана Грабець
    суддя Господарського суду Київської області