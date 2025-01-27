Владимир Зеленский встретился с маршалком Сейма Польши в Кракове

Президент Украины провел переговоры с маршалком Сейма Польши перед чествованием годовщины Аушвица.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с маршалком Сейма Польши Шимоном Головней в Кракове. Об этом сообщили в официальном аккаунте нижней палаты парламента Польши в сети Х.

«Встреча маршалка Сейма Шимона Головни с Президентом Украины Владимиром Зеленским по дороге на главное празднование 80-й годовщины освобождения немецкого нацистского концлагеря смерти Аушвиц», - говорится в сообщении.

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