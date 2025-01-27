Володимир Зеленський зустрівся з маршалком Сейму Польщі в Кракові

Президент України провів переговори з маршалком Сейму Польщі перед вшануванням річниці Аушвіца.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із маршалком Сейму Польщі Шимоном Головнею в Кракові. Про це повідомили в офіційному акаунті нижньої палати парламенту Польщі у мережі Х.

«Зустріч маршалка Сейму Шимона Головні з Президентом України Володимиром Зеленським по дорозі на головне відзначення 80-ї річниці визволення німецького нацистського концтабору смерті Аушвіц», – йдеться у повідомленні.

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