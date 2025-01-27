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Володимир Зеленський зустрівся з маршалком Сейму Польщі в Кракові

16:48, 27 січня 2025
Президент України провів переговори з маршалком Сейму Польщі перед вшануванням річниці Аушвіца.
Володимир Зеленський зустрівся з маршалком Сейму Польщі в Кракові
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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із маршалком Сейму Польщі Шимоном Головнею в Кракові. Про це повідомили в офіційному акаунті нижньої палати парламенту Польщі у мережі Х.

«Зустріч маршалка Сейму Шимона Головні з Президентом України Володимиром Зеленським по дорозі на головне відзначення 80-ї річниці визволення німецького нацистського концтабору смерті Аушвіц», – йдеться у повідомленні.

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Польща Володимир Зеленський

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