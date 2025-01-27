Податкова пояснила, як бізнесу уникнути блокування податкових накладних – відео

У ДПС роз'яснили основні ознаки та критерії, за якими накладні можуть бути заблоковані.

У Державній податковій службі представили відеоінструкцію, яка покроково пояснює процес проходження податкових накладних і розрахунків коригування у Системі моніторингу критеріїв оцінки ризиків.

Як зазначив Голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко, одне з болючих питань для бізнесу – блокування податкових накладних.

«Вирішив, що варто чітко розʼяснити правила і механізми цього процесу. З новою командою ДПС прагнемо захистити бізнес від несправедливих рішень», – зазначив він.

Відтак, у ДПС створили відеоінструкцію, яка детально пояснює:

Шлях, який проходять податкові накладні та розрахунки коригування у СМКОР.

Основні ознаки та критерії, за якими накладні можуть бути заблоковані.

Поради, як уникнути блокування.

«Паралельно працюємо над розʼясненням про критерії ризиковості платника податку. Бізнес має чітко розуміти, чому може потрапити в перелік ризикових, і які його дії в разі такої ситуації», – наголосив Руслан Кравченко.

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