На Тернопільщині сапер ДСНС вимагав 16 тисяч доларів за переправлення військовозобов’язаного за кордон

Працівник ДСНС мав намір поділити неправомірну вигоду між спільниками.

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На Тернопільщині працівник ДСНС вимагав вимагав у військовозобов’язаного 16 тисяч доларів за допомогу у незаконному перетині кордону. Про це повідомляє Тернопільська обласна прокуратура.

За даними слідства, 28-річний водій-сапер ДСНС, діючи за попередньою змовою групою осіб, отримав від місцевого жителя 3500 доларів за організацію незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон.

Прокуратура вказує, що це була лише частина суми, яку мав сплатити військовозобов’язаний підозрюваному.

Загалом, працівник ДСНС вимагав 16 тисяч доларів за перетин кодону. Решту суми військовозобов’язаний мав віддати його спільникам після доставлення до місця призначення.

Правоохоронці затримали підозрюваного під час передачі грошей у порядку статті 208 КПК України.

Йому обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

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