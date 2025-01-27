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У Києві викрили зловмисників, які за гроші допомагали отримати водійські права

22:36, 27 січня 2025
Фігуранти вимагали 15-20 тисяч гривень за складання практичних іспитів на керування авто в сервісних центрах МВС.
У Києві викрили зловмисників, які за гроші допомагали отримати водійські права
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У Києві викрили учасників схем, які за гроші допомагали скласти практичні та теоретичні іспити на керування авто в сервісних центрах МВС. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Встановлено, що один з підозрюваних - 58-річний автоінструктор переконував учнів, що скласти теоретичні іспити самостійно практично неможливо.

Він переконував, що єдиний спосіб отримати водійське посвідчення - заплатити 1000 доларів через його знайомих та поїхати складати іспит до територіального сервісного центру у Черкасах.

«Надалі майбутній водій мав пройти практичне навчання в автошколі. Щоб її не відвідувати, потрібно було заплатити ще 6000 гривень.

Після цього, щоб з першого разу скласти практичний іспит в одному із сервісних центрів Києва потрібно заплатити ще 15 000 гривень», — розповіли у прокуратурі.

Реалізовувати схему отримання «замовниками» водійських посвідчень чоловіку допомагали ще двоє осіб, які мали звʼязки у територіальних сервісних центрах МВС. Вказана схема працювала щонайменше з травня по грудень 2024 року.

Ще один підозрюваний пропонував водіям допомогти скласти практичний іспит на водіння автомобілів категорії «С», «С1» за 20 000 гривень. Фігуранта затримали одразу після отримання грошей.

Чотирьом учасникам вказаних схем повідомлено про підозри. Також проводяться слідчі та процесуальні дії з метою встановлення службових осіб територіальних сервісних центрів МВС, причетних до вказаних протиправних схем.

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