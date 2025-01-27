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В Киеве разоблачили злоумышленников, которые за деньги помогали получить водительские права

22:36, 27 января 2025
Фигуранты требовали 15-20 тысяч гривен за сдачу практических экзаменов на вождение в сервисных центрах МВД.
В Киеве разоблачили злоумышленников, которые за деньги помогали получить водительские права
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В Киеве разоблачили участников схем, которые за деньги помогали сдать практические и теоретические экзамены на вождение в сервисных центрах МВД. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Установлено, что один из подозреваемых - 58-летний автоинструктор убеждал учеников, что сдать теоретические экзамены самостоятельно практически невозможно.

Он убеждал, что единственный способ получить водительское удостоверение – заплатить 1000 долларов через его знакомых и поехать сдавать экзамен в территориальный сервисный центр в Черкассах.

«В дальнейшем будущий водитель должен был пройти практическое обучение в автошколе. Чтобы его не посещать, нужно было заплатить еще 6000 гривен.

После этого, чтобы с первого раза сдать практический экзамен в одном из сервисных центров Киева, нужно заплатить еще 15 000 гривен», — рассказали в прокуратуре.

Реализовывать схему получения «заказчиками» водительских удостоверений мужчине помогали еще два человека, которые имели связи в территориальных сервисных центрах МВД. Указанная схема работала как минимум с мая по декабрь 2024 года.

Еще один подозреваемый предлагал водителям помочь сдать практический экзамен на вождение автомобилей категории «С», «С1» за 20 000 гривен. Фигурант был задержан сразу после получения денег.

Четверым участникам указанных схем сообщено о подозрениях. Также проводятся следственные и процессуальные действия с целью установления должностных лиц территориальных сервисных центров МВД, имеющих отношение к указанным противоправным схемам.

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