В Тернопольской области сапер ГСЧС требовал 16 тысяч долларов за переправку военнообязанного за границу

Работник ГСЧС намеревался поделить неправомерную выгоду между сообщниками.

В Тернопольской области работник ГСЧС требовал у военнообязанного 16 тысяч долларов за помощь в незаконном пересечении границы. Об этом сообщает Тернопольская областная прокуратура.

По данным следствия, 28-летний водитель-сапер ГСЧС, действуя по предварительному сговору группой лиц, получил от местного жителя 3500 долларов за организацию незаконной переправки военнообязанных через государственную границу.

Прокуратура указывает, что это была лишь часть суммы, которую должен был уплатить военнообязанный подозреваемому.

В общем, работник ГСЧС требовал 16 тысяч долларов за пересечение кодона. Остальные суммы военнообязанный должен был отдать его подельникам после доставки к месту назначения.

Правоохранители задержали подозреваемого при передаче денег в порядке статьи 208 УПК Украины.

Ему избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

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