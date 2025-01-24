Закон про видалення медіа коментарів читачів у соцмережах через 3 дні після отримання ухвали суду про відкриття провадження для запобігання відповідальності спрямовано на підпис Президенту

Прийнятий закон стосовно встановлення часу у 3 дні після отримання ухвали суду про відкриття провадження для видалення медіа коментарів читачів, що можуть ображати, мати характер наклепу чи самі по собі порушувати закон, Верховна Рада спрямувала на підпис Президенту.

Парламент спрямував на підпис Президенту прийнятий 14 січня в цілому як закон законопроект 11321, за яким встановлюється час у 3 дні для видалення медіа коментаря читача у разі отримання ухвали суду про відкриття провадження.

З текстом внесених до ч. 4 статті 117 Закону про медіа змін у підписаній спікером парламенту редакції можна ознайомитися у картці законопроекту.

«У статті 117 Закону України «Про медіа» частину четверту доповнити словами «або ухвали про відкриття відповідного провадження судом» - зазначено у змінах.

Таким чином, після підписання і набуття чинності цим законом ч. 4 статті 117 буде звучати наступним чином:

«Суб’єкти у сфері онлайн-медіа звільняються від відповідальності за поширення недостовірної інформації, а також інформації, заборона поширення якої передбачена статтями 36, 42 та 119 цього Закону, якщо така інформація була поширена користувачами у розділах для коментування чи розміщення користувацьких публікацій на веб-сайті чи веб-сторінці такого медіа, за умови що суб’єкт у сфері онлайн-медіа обмежив доступ до такої інформації впродовж трьох робочих днів з моменту отримання відповідної скарги чи припису Національної ради або ухвали про відкриття відповідного провадження судом».

Нагадаємо, раніше ініціатор цього законопроекту, голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин зазначав, що, зміни, внесені законопроектом до статті 117 закону про медіа, передбачають, що «ЗМІ може або видалити коментар впродовж 3 днів після отримання інформації від суду і не нести за це відповідальності, або, поділяючи позицію коментатора, залишити коментар і захищати свою позицію в суді».

Інститут масової інформації, за словами голови Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослава Юрчишина, допомагав у розробці законопроекту 11321 та його адвокації.

Як раніше пояснили в Інституті масової інформації, у своїх роз’ясненнях до нині чинної норми, «з юридичного погляду будь-який керівник, редактор медіа чи навіть власник публічного акаунту в соцмережі мають більше спільного з Павлом Дуровим, ніж вони собі уявляють. Усі ці особи можуть зненацька виявитися цивільними відповідачами чи, в гіршому разі, фігурантами в кримінальному провадженні у зв’язку з протиправними діями користувачів їхніх ресурсів». «Річ у тім, що закон вимагає, щоб розпорядники медіа, блогери та публічні особи постійно модерували контент, який читачі або користувачі відкрито публікують на їхніх сайтах чи в облікових записах. Це стосується і публічних коментарів.

Так, дописи, що ображають честь і гідність певної людини (образливі висловлювання та наклеп), є неочевидно протиправними. Такі висловлювання обов’язково мають видалятися за скаргою особи, проти якої вони спрямовані, в найкоротші строки» - підкреслює ІМІ.

Як пояснили в Інституті масової інформації після прийняття законопроекту, медіа та власники публічних сторінок і зараз «зобов’язані швидко видаляти коментарі читачів, що можуть ображати людей, мати характер наклепу чи самі по собі порушувати закон, аби не отримати судовий позов чи повістку на допит до слідчого».

«Водночас за умови своєчасної модерації коментарів, медіа та власники публічних сторінок знімають з себе відповідальність за такі коментарі» – додали в ІМІ.

В ІМІ підкреслили, що ця стаття та законопроект лише «деталізують виняток з вже наявного обов’язку фільтрувати та модерувати контент медіа, до якого, по суті, відносяться і коментарі читачів, аби не допустити порушень закону чи образ честі і гідності осіб».

Наразі законопроект очікує підписання.

Крім того, як раніше писала «Судово-юридична газета», у Комітеті з питань свободи слова назвали ризики, які несуть у собі меми для свідомості виборців.

Автор: Наталя Мамченко

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