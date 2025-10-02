Практика судів
Втрата українського громадянства через добровільне набуття іншого громадянства у повнолітньому віці — позиція ВП ВС

19:18, 2 жовтня 2025
Велика Палата Верховного Суду розглянула справу про визнання незаконним та скасування Указу Президента, яким позивач втратив громадянство України.
Велика Палата Верховного Суду у справі № 990/320/23 розглянула матеріали справи щодо визнання протиправним та скасування Указу Президента України про втрату позивачем громадянства України.

ВП ВС зазначила, що з 20.05.1997, дати набрання чинності Закону України від 16.04.1997 № 210/97-ВР «Про внесення змін до Закону України «Про громадянство України», наявність такої обставини, як добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, є підставою для припинення громадянства України шляхом його втрати (за умови, якщо така втрата не зробить цю особу апатридом), що здійснюється на підставі акта Президента України. Про це повідомляє П’ятий апеляційний адмінсуд. 

З прийняттям нового Закону України від 18.01.2001 № 2235-III «Про громадянство України», чинне законодавство уточнило умови для застосування такого наслідку, а саме: якщо на момент набуття громадянства іншої держави особа досягла повноліття. Також законодавство передбачило випадки, коли набуття повнолітньою особою громадянства іншої держави вважається добровільним.

Хоча спірні правовідносини і почалися до 20.05.1997, проте тривали до дати набрання оскаржуваним Указом чинності, тому підлягає застосуванню норма пункту 1 частини першої статті 19 Закону № 2235-III для вирішення даної справи.

Таким чином, позивач, який у період з 20.05.1997 до 18.07.2022 мав як громадянство України, так і громадянство іншої держави, набуте добровільно в повнолітньому віці, не мав законних очікувань на те, що підстави припинення громадянства України до нього не можуть бути застосовані ні за яких умов.

Навпаки, продовжуючи перебувати у громадянстві України та одночасно у громадянстві іншої держави, яке було набуто добровільно у повнолітньому віці, позивач мав усвідомлювати, що із впровадженням на законодавчому рівні відповідних наслідків до нього може бути застосована процедура втрати громадянства України.

ВП ВС звертає увагу, що лише факт добровільного набуття повнолітнім громадянином України громадянства іншої держави не є підставою для автоматичної втрати громадянства України. Юридичний факт «втрати громадянства» набуває довершеності із постановленням Президентом України відповідного указу.

Ознайомитись з постановою ВП ВС по справі № 990/320/23 можна за посиланням. 

