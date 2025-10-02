Утрата украинского гражданства из-за добровольного обретения другого гражданства в совершеннолетнем возрасте — позиция БП ВС

Большая Палата Верховного Суда рассмотрела дело о признании незаконным и отмене Указа Президента, которым истец утратил гражданство Украины.

Великая Палата Верховного Суда в деле № 990/320/23 рассмотрела материалы дела о признании противоправным и отмене Указа Президента Украины об утрате истцом гражданства Украины.

БП ВС отметила, что с 20.05.1997, даты вступления в силу Закона Украины от 16.04.1997 № 210/97-ВР «О внесении изменений в Закон Украины «О гражданстве Украины», наличие такого обстоятельства, как добровольное приобретение гражданином Украины гражданства другого государства, является основанием для прекращения гражданства Украины путем его утраты (при условии, что такая утрата не сделает этого человека апатридом), что осуществляется на основании акта Президента Украины. Об этом сообщает Пятый апелляционный административный суд.

С принятием нового Закона Украины от 18.01.2001 № 2235-III «О гражданстве Украины», действующее законодательство уточнило условия применения такого последствия, а именно: если на момент приобретения гражданства другого государства лицо достигло совершеннолетия.

Также законодательство предусмотрело случаи, когда приобретение совершеннолетним лицом гражданства другого государства считается добровольным.

Хотя спорные правоотношения начались до 20.05.1997, однако продолжались до даты вступления в силу оспариваемого Указа, поэтому подлежит применению норма пункта 1 части первой статьи 19 Закона № 2235-III для разрешения данного дела.

Таким образом, истец, который в период с 20.05.1997 по 18.07.2022 имел как гражданство Украины, так и гражданство другого государства, приобретенное добровольно во взрослом возрасте, не имел законных ожиданий того, что основания прекращения гражданства Украины к нему не могут быть применены ни при каких условиях.

Напротив, продолжая находиться в гражданстве Украины и одновременно в гражданстве другого государства, которое было приобретено добровольно во взрослом возрасте, истец должен был осознавать, что с введением на законодательном уровне соответствующих последствий к нему может быть применена процедура утраты гражданства Украины.

БП ВС обращает внимание, что лишь факт добровольного приобретения совершеннолетним гражданином Украины гражданства другого государства не является основанием для автоматической утраты гражданства Украины.

Юридический факт «утраты гражданства» приобретает завершенность с изданием Президентом Украины соответствующего указа.

