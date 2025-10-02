В Одесі затримали подружжя, яке готувало теракт проти військових у «Меморіалі 411-ї батареї»

За задумом організаторів, вибух мав статися під час перебування в парку військовослужбовців.

В Одесі правоохоронці затримали та повідомили про підозру подружжю у готуванні до вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб.

Як повідомила Одеська обласна прокуратура, 35-річний чоловік разом з 39-річною дружиною були завербовані російськими спецслужбами і діяли в інтересах держави-агресора. За виконання завдань їм запропонували від 5000 до 10000 доларів США винагороди та виїзд за межі України.

Підозрювані мали забрати в одному з одеських парків саморобний вибуховий пристрій, замаскований під дерев’яний пеньок.

«Далі встановити його поблизу Меморіалу героїчної оборони Одеси 411-ї берегової батареї. За задумом організаторів, вибух мав статися під час перебування в парку військовослужбовців.

Зловмисники забрали вибухівку і зберігали її вдома, очікуючи подальших інструкцій від ворожих спецслужб», - заявили у прокуратурі.

Правоохоронці викрили злочинні наміри, запобігли теракту та затримали подружжя. Під час обшуків за місцем проживання вилучили мобільні телефони з доказами ворожих контактів та вибуховий пристрій.

