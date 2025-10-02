В Одессе задержали супругов, готовивших теракт против военных в «Мемориале 411-й батареи»

По замыслу организаторов, взрыв должен был произойти во время пребывания в парке военнослужащих.

В Одессе правоохранители задержали и сообщили о подозрении супругам в приготовлении к совершению террористического акта по предварительному сговору группой лиц.

Как сообщила Одесская областная прокуратура, 35-летний мужчина вместе с 39-летней женой были завербованы российскими спецслужбами и действовали в интересах государства-агрессора. За выполнение заданий им предложили от 5000 до 10000 долларов США вознаграждения и выезд за пределы Украины.

Подозреваемые должны были забрать в одном из одесских парков самодельное взрывное устройство, замаскированное под деревянный пенек.

«Далее установить его рядом с Мемориалом героической обороны Одессы 411-й береговой батареи. По замыслу организаторов, взрыв должен был произойти во время пребывания в парке военнослужащих.

Злоумышленники забрали взрывчатку и хранили ее дома, ожидая дальнейших инструкций от вражеских спецслужб», — заявили в прокуратуре.

Правоохранители раскрыли преступные намерения, предотвратили теракт и задержали супругов. Во время обысков по месту жительства изъяли мобильные телефоны с доказательствами вражеских контактов и взрывное устройство.

