У Львові відкрили цифровий ДРАЦС

Міністерство юстиції разом з Мінцифри відкрили цифровий офіс ДРАЦС у Львові.

У Львові почав працювати цифровий офіс державної реєстрації актів цивільного стану, підпорядкований Західному міжрегіональному управлінню Мін'юсту. Це вже другий подібний офіс в Україні, який приймає онлайн-заявки на реєстрацію шлюбу, а також замовлення повторних документів і витягів із Державного реєстру через портал Дія.

Перший цифровий ДРАЦС відкрили в Києві у червні 2023 року. Про це повідомили у Міністерстві юстиції.

У офіційному відкритті львівського цифрового офісу ДРАЦС взяв участь Міністр юстиції України Герман Галущенко, а також заступниця Міністра юстиції з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ольга Рябуха, заступниця Міністра цифрової трансформації з питань цифрового урядування, даних та цифрової інфраструктури Зоряна Стецюк та міський голова Львова Андрій Садовий.

«Розвиток цифрових сервісів — це не лише питання зручності, а й доказ того, що держава вміє бути поруч із громадянином у будь-якій життєвій ситуації. Наше завдання — щоб кожен українець мав можливість отримати юридично важливі послуги швидко, без бюрократії та незалежно від місця проживання. Саме тому ми послідовно розбудовуємо мережу цифрових офісів ДРАЦС», — наголосив Міністр юстиції України Герман Галущенко.

Ольга Рябуха зазначила: «Цифрові офіси ДРАЦС дозволяють отримати послуги повністю онлайн — від ідентифікації до підпису документів. Для нас принципово, щоб сервіси були доступні людям у будь-якій точці світу».

Як підкреслила Зоряна Стецюк, можливість одружитися онлайн мають також і військовослужбовці.

