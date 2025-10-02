Практика судов
  1. В Украине

Во Львове открыли цифровой ДРАЦС

19:59, 2 октября 2025
Министерство юстиции вместе с Минцифры открыли цифровой офис ДРАЦС во Львове.
Во Львове открыли цифровой ДРАЦС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Львове начал работу цифровой офис государственной регистрации актов гражданского состояния, подчинённый Западному межрегиональному управлению Минюста. Это уже второй подобный офис в Украине, который принимает онлайн-заявки на регистрацию брака, а также заказы повторных документов и выписок из Государственного реестра через портал Дия.

Первый цифровой ДРАЦС был открыт в Киеве в июне 2023 года. Об этом сообщили в Министерстве юстиции.

В официальном открытии львовского цифрового офиса ДРАЦС приняли участие Министр юстиции Украины Герман Галущенко, а также заместительница министра юстиции по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ольга Рябуха, заместительница министра цифровой трансформации по вопросам цифрового управления, данных и цифровой инфраструктуры Зоряна Стецюк и мэр Львова Андрей Садовый.

«Развитие цифровых сервисов — это не только вопрос удобства, но и доказательство того, что государство умеет быть рядом с гражданином в любой жизненной ситуации. Наша задача — чтобы каждый украинец мог получить юридически важные услуги быстро, без бюрократии и независимо от места проживания. Именно поэтому мы последовательно развиваем сеть цифровых офисов ДРАЦС», — подчеркнул Министр юстиции Украины Герман Галущенко.

Ольга Рябуха отметила: «Цифровые офисы ДРАЦС позволяют получить услуги полностью онлайн — от идентификации до подписания документов. Для нас принципиально важно, чтобы сервисы были доступны людям в любой точке мира».

Как подчеркнула Зоряна Стецюк, возможность заключить брак онлайн есть также у военнослужащих.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Помощник судьи работает в режиме ненормированного рабочего времени, а в случае необходимости осуществляет полномочия секретаря судебного заседания – новая должностная Инструкция помощника судьи ВАКС

Помощниками судей Высшего антикоррупционного суда смогут работать бакалавры.

Глава НАПК Виктор Павлущик на встрече с еврокомиссаром Мартой Кос заявил, что политическая нейтральность НАПК – залог доверия

Глава НАПК Виктор Павлущик подчеркнул, что для Нацагентства принципиально важным является «сохранение политической нейтральности».

Искусство ощипывать гуся так, чтобы он не кричал – судьи ВАКС прокомментировали предложение ограничить судейское вознаграждение 80 тысячами грн

Как отметил судья ВАКС Маркиян Галабала, предложение ограничить 80 тысячами грн судейское вознаграждение приведет к тому, что судьи в отдельных регионах будут получать меньшую зарплату, чем полицейский или сотрудник СБУ.

Лидеры ЕС обсудили «репарационный кредит» в 140 млрд, упрощение процедуры вступления Украины в ЕС и «стену дронов», но пока не пришли к единому мнению

У председателей Еврокомиссии и Евросовета есть одна общая черта: их идеи не пользуются успехом – Politico.

Конкурс на должности судей ВАКС и его Апелляционной палаты — следующее тестирование 13 октября

Первое тестирование на знание истории украинской государственности удачно сдали 142 кандидата.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вікторія Кицюк
    Вікторія Кицюк
    суддя Солом'янського районного суду міста Києва
  • Олег Дзюба
    Олег Дзюба
    суддя Господарського суду Харківської області