Во Львове открыли цифровой ДРАЦС

Министерство юстиции вместе с Минцифры открыли цифровой офис ДРАЦС во Львове.

Во Львове начал работу цифровой офис государственной регистрации актов гражданского состояния, подчинённый Западному межрегиональному управлению Минюста. Это уже второй подобный офис в Украине, который принимает онлайн-заявки на регистрацию брака, а также заказы повторных документов и выписок из Государственного реестра через портал Дия.

Первый цифровой ДРАЦС был открыт в Киеве в июне 2023 года. Об этом сообщили в Министерстве юстиции.

В официальном открытии львовского цифрового офиса ДРАЦС приняли участие Министр юстиции Украины Герман Галущенко, а также заместительница министра юстиции по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ольга Рябуха, заместительница министра цифровой трансформации по вопросам цифрового управления, данных и цифровой инфраструктуры Зоряна Стецюк и мэр Львова Андрей Садовый.

«Развитие цифровых сервисов — это не только вопрос удобства, но и доказательство того, что государство умеет быть рядом с гражданином в любой жизненной ситуации. Наша задача — чтобы каждый украинец мог получить юридически важные услуги быстро, без бюрократии и независимо от места проживания. Именно поэтому мы последовательно развиваем сеть цифровых офисов ДРАЦС», — подчеркнул Министр юстиции Украины Герман Галущенко.

Ольга Рябуха отметила: «Цифровые офисы ДРАЦС позволяют получить услуги полностью онлайн — от идентификации до подписания документов. Для нас принципиально важно, чтобы сервисы были доступны людям в любой точке мира».

Как подчеркнула Зоряна Стецюк, возможность заключить брак онлайн есть также у военнослужащих.

