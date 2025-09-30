Практика судів
  1. Відео
  2. / У світі

Трамп розмістив згенероване ШІ відео з лідерами демократів на тлі бюджетної кризи в США

10:40, 30 вересня 2025
Трамп поширив AI-відео із Шумером та Джеффрісом на тлі загрози «шатдауну» уряду США.
Трамп розмістив згенероване ШІ відео з лідерами демократів на тлі бюджетної кризи в США
Джерело фото: Francis Chung/Politico/AP
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп опублікував у соцмережах згенероване штучним інтелектом відео, яке зображає лідерів демократів у неналежному вигляді, пише CNN.

У ролику лідера меншості в Палаті представників Гакіма Джеффріса показано в сомбреро та з вусами, а сенатора Чака Шумера — з фальшивим голосом, який нібито виступає за «безкоштовну медичну допомогу» для нелегальних мігрантів. Відео супроводжується музикою маріачі.

Публікація з’явилася незадовго після зустрічі Трампа з Шумером і Джеффрісом у Білому домі, де обговорювалося питання фінансування уряду, який ризикує припинити роботу вже у вівторок опівночі. Переговори закінчилися безрезультатно, пише CNN.

У відповідь на провокацію Джеффріс закликав «скасувати скорочення та зберегти медичне обслуговування», наголосивши, що демократи не відступлять, а Шумер звинуватив президента у створенні політичних «істерик».

На тлі протистояння демократи наполягають на продовженні субсидій Закону про доступну медичну допомогу, тоді як республіканці хочуть ухвалення «чистого» фінансового законопроекту для тимчасового збереження роботи уряду.

Таким чином загроза «шатдауну» залишається реальною, а розбіжності між Білим домом і демократами досі не подолані.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Дональд Трамп

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ВККС затвердила Порядок регулярного оцінювання суддів, бо це передбачено вимогами для перемовин з ЄС

Строк для виконання Україною пункту про затвердження Порядку регулярного оцінювання суддів спливав 30 вересня, тож ВККС його затвердила.

Якщо у свідка відібрали зразки почерку до того, як він став обвинуваченим, це не підстава для визнання висновку експертизи недопустимим доказом, за умови роз’яснення прав – Верховний Суд

Засуджений зазначав, що висновок судово-почеркознавчої експертизи є недопустимим доказом, оскільки на момент відібрання зразків його підпису та почерку він перебував у статусі свідка.

КПК не передбачає, що визначений в окремому провадженні слідчий втрачає свої повноваження у разі об’єднання цього кримінального провадження з іншим – Верховний Суд

Захисник вказував, що після об’єднання кримінальних проваджень прокурор доручив проведення досудового розслідування слідчому, а тому, на його думку, всі інші слідчі в кримінальному провадженні автоматично були усунуті від подальшого проведення досудового розслідування.

Контролювати діяльність юридичних служб міністерств та інших центральних органів виконавчої влади буде Мін’юст

Кабмін поклав на Мін’юст координацію роботи юридичних служб міністерств та інших центральних органів виконавчої влади – чи буде це стосуватися НАБУ і БЕБ, які є ЦОВВ, поки невідомо.

У бюджеті на 2026 рік відсутні кошти на навчання нових суддів з числа учасників добору – НШСУ

Національній школі суддів потрібні 9 млн гривень для оренди аудиторій та оплату послуг тренерів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Луспеник
    Дмитро Луспеник
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді, секретар Пленуму Верховного Суду
  • Олег Кравців
    Олег Кравців
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Любов Калініченко
    Любов Калініченко
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Олена Істоміна
    Олена Істоміна
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Лариса Житняк
    Лариса Житняк
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду