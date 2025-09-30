Трамп розмістив згенероване ШІ відео з лідерами демократів на тлі бюджетної кризи в США

Трамп поширив AI-відео із Шумером та Джеффрісом на тлі загрози «шатдауну» уряду США.

Джерело фото: Francis Chung/Politico/AP

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп опублікував у соцмережах згенероване штучним інтелектом відео, яке зображає лідерів демократів у неналежному вигляді, пише CNN.

У ролику лідера меншості в Палаті представників Гакіма Джеффріса показано в сомбреро та з вусами, а сенатора Чака Шумера — з фальшивим голосом, який нібито виступає за «безкоштовну медичну допомогу» для нелегальних мігрантів. Відео супроводжується музикою маріачі.

Публікація з’явилася незадовго після зустрічі Трампа з Шумером і Джеффрісом у Білому домі, де обговорювалося питання фінансування уряду, який ризикує припинити роботу вже у вівторок опівночі. Переговори закінчилися безрезультатно, пише CNN.

У відповідь на провокацію Джеффріс закликав «скасувати скорочення та зберегти медичне обслуговування», наголосивши, що демократи не відступлять, а Шумер звинуватив президента у створенні політичних «істерик».

На тлі протистояння демократи наполягають на продовженні субсидій Закону про доступну медичну допомогу, тоді як республіканці хочуть ухвалення «чистого» фінансового законопроекту для тимчасового збереження роботи уряду.

Таким чином загроза «шатдауну» залишається реальною, а розбіжності між Білим домом і демократами досі не подолані.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.