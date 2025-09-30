Трамп разместил сгенерированное ИИ видео с лидерами демократов на фоне бюджетного кризиса в США

Трамп распространил AI-видео с Шумером и Джеффрисом на фоне угрозы «шатдауна» правительства США.

Источник фото: Francis Chung/Politico/AP

Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсетях сгенерированное искусственным интеллектом видео, которое изображает лидеров демократов в неподобающем виде, пишет CNN.

В ролике лидера меньшинства в Палате представителей Хакима Джеффриса показано в сомбреро и с усами, а сенатора Чака Шумера — с фальшивым голосом, который якобы выступает за «бесплатную медицинскую помощь» для нелегальных мигрантов. Видео сопровождается музыкой мариачи.

Публикация появилась незадолго после встречи Трампа с Шумером и Джеффрисом в Белом доме, где обсуждался вопрос финансирования правительства, которое рискует прекратить работу уже во вторник в полночь. Переговоры закончились безрезультатно, пишет CNN.

В ответ на провокацию Джеффрис призвал «отменить сокращения и сохранить медицинское обслуживание», подчеркнув, что демократы не отступят, а Шумер обвинил президента в создании политических «истерик».

На фоне противостояния демократы настаивают на продолжении субсидий Закона о доступной медицинской помощи, тогда как республиканцы хотят принятия «чистого» финансового законопроекта для временного сохранения работы правительства.

Таким образом, угроза «шатдауна» остаётся реальной, а разногласия между Белым домом и демократами до сих пор не преодолены.

