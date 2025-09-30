Практика судов
  1. Видео
  2. / В мире

Трамп разместил сгенерированное ИИ видео с лидерами демократов на фоне бюджетного кризиса в США

10:40, 30 сентября 2025
Трамп распространил AI-видео с Шумером и Джеффрисом на фоне угрозы «шатдауна» правительства США.
Трамп разместил сгенерированное ИИ видео с лидерами демократов на фоне бюджетного кризиса в США
Источник фото: Francis Chung/Politico/AP
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсетях сгенерированное искусственным интеллектом видео, которое изображает лидеров демократов в неподобающем виде, пишет CNN.

В ролике лидера меньшинства в Палате представителей Хакима Джеффриса показано в сомбреро и с усами, а сенатора Чака Шумера — с фальшивым голосом, который якобы выступает за «бесплатную медицинскую помощь» для нелегальных мигрантов. Видео сопровождается музыкой мариачи.

Публикация появилась незадолго после встречи Трампа с Шумером и Джеффрисом в Белом доме, где обсуждался вопрос финансирования правительства, которое рискует прекратить работу уже во вторник в полночь. Переговоры закончились безрезультатно, пишет CNN.

В ответ на провокацию Джеффрис призвал «отменить сокращения и сохранить медицинское обслуживание», подчеркнув, что демократы не отступят, а Шумер обвинил президента в создании политических «истерик».

На фоне противостояния демократы настаивают на продолжении субсидий Закона о доступной медицинской помощи, тогда как республиканцы хотят принятия «чистого» финансового законопроекта для временного сохранения работы правительства.

Таким образом, угроза «шатдауна» остаётся реальной, а разногласия между Белым домом и демократами до сих пор не преодолены.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Дональд Трамп

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Регулярное оценивание судей опробуют на судьях-добровольцах – ВККС

Начало регулярного оценивания судей – 2026 или 2027 годы.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о создании новых спецсудов – специализированного окружного и апелляционного административных судов

Президент Зеленский подписал закон о создании двух новых спецсудов в Украине – СОАС и СААС, которые нужны для выполнения требований доноров.

ВККС утвердила Порядок регулярного оценивания судей, поскольку это предусмотрено требованиями для переговоров с ЕС

Срок для выполнения Украиной пункта об утверждении Порядка регулярного оценивания судей истекал 30 сентября, поэтому ВККС его утвердила.

Если у свидетеля отобрали образцы почерка до того, как он стал обвиняемым, это не основание для признания заключения экспертизы недопустимым доказательством, при условии разъяснения прав – Верховный Суд

Осужденный указывал, что заключение судебно-почерковедческой экспертизы является недопустимым доказательством, поскольку на момент отобрания образцов его подписи и почерка он находился в статусе свидетеля.

УПК не предусматривает, что следователь, определенный в отдельном производстве, теряет свои полномочия в случае объединения этого уголовного производства с другим – Верховный Суд

Защитник указывал, что после объединения уголовных производств прокурор поручил проведение досудебного расследования следователю, а потому, по его мнению, все другие следователи в уголовном производстве автоматически были отстранены от дальнейшего проведения досудебного расследования.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Дмитро Луспеник
    Дмитро Луспеник
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді, секретар Пленуму Верховного Суду
  • Олег Кравців
    Олег Кравців
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Любов Калініченко
    Любов Калініченко
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Олена Істоміна
    Олена Істоміна
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Лариса Житняк
    Лариса Житняк
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду