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У Комітеті з питань свободи слова назвали ризики, які несуть у собі меми для свідомості виборців

17:17, 20 січня 2025
«Мем може змінити хід політичної кампанії і бути частиною пропаганди, спрямованої на підрив довіри до держави» – заявили у Комітеті з питань свободи слова.
У Комітеті з питань свободи слова назвали ризики, які несуть у собі меми для свідомості виборців
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Комітет Верховної Ради з питань свободи, який очолює народний депутат Ярослав Юрчишин, вирішив дати роз’яснення стосовно ризиків мемів у політичній кампанії.

«Як мем може змінити хід політичної кампанії? Це здається жартом, але насправді меми часто є ефективними інструментами дезінформації.

Меми створюють сильний емоційний відгук, завдяки чому вони швидко поширюються. Водночас їхній зміст не завжди очевидний: за ними можуть стояти цілі кампанії зі зміни громадської думки. Наприклад, мем із жартом про політика може закарбувати у свідомості виборця негативне враження, навіть якщо він не вдавався у подробиці.

Як уникнути впливу? Перевіряйте джерела, звідки походять меми, особливо під час соціальних криз або важливих суспільних подій. В умовах повномасштабного вторгнення РФ в Україну, навіть простий гумористичний контент може бути частиною ворожої пропаганди, спрямованої на підрив довіри до держави або армії.

Звертайте увагу на контекст: чи не є цей контент частиною більш масштабної інформаційної кампанії? І головне — навчіться розрізняти гумор і маніпуляцію. Крім цього, спробуйте аналізувати популярні тренди у мемах: вони можуть свідчити про приховані інформаційні кампанії» - попередили у Комітеті.

Нагадаємо, що 14 січня Верховна Рада прийняла в цілому як закон законопроект 11321. За словами голови Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослава Юрчишина, зміни, внесені законопроектом до статті 117 закону про медіа, передбачають, що «ЗМІ може або видалити коментар впродовж 3 днів після отримання інформації від суду і не нести за це відповідальності, або, поділяючи позицію коментатора, залишити коментар і захищати свою позицію в суді». Наразі законопроект очікує підписання.

В Інституті масової інформації, який займався адвокацією цього законопроекту, пояснили, що коментарі читачів, які містять образливі висловлювання та наклеп і зараз мають видалятися за скаргою особи, проти якої вони спрямовані, в найкоротші строки.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», засновник Meta Марк Цукерберг заявив, що адміністрація Байдена вимагала від Facebook видаляти публікації та тиснула на співробітників.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховна Рада України вибори політика виборча кампанія

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У Комітеті з питань свободи слова назвали ризики, які несуть у собі меми для свідомості виборців

«Мем може змінити хід політичної кампанії і бути частиною пропаганди, спрямованої на підрив довіри до держави» – заявили у Комітеті з питань свободи слова.

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